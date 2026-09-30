Велислава Петрова: България трябва да допринася за сигурността на съюзите, в които членува

Не е достатъчно България просто да участва, а трябва ясно да определим своята роля, да допринасяме за сигурността и стабилността на съюзите, в които членуваме, и да показваме своята добавена стойност. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова на Годишното общо събрание на Асоциацията на почетните консули в България, съобщава министерството на външните работи (МВнР).

Петрова изтъкна значението на членството на България в Европейския съюз и НАТО за сигурността, стабилността и защитата на националните интереси на страната.

"Усложнената среда за сигурност, продължаващите международни конфликти и нарастващата икономическа несигурност изискват ясни приоритети, устойчиви институции и последователна защита на стратегическите интереси на България", посочи Петрова.

"България не е периферия и нашето географско положение ни дава потенциала да бъдем входна точка към Европа и естествена връзка с Централна Азия и Персийския залив чрез развитието на транспортни, енергийни, дигитални и търговски коридори. Страната ни има потенциал да бъде ключов регионален фактор, който предлага решения, изгражда партньорства и превръща стратегическото си местоположение в конкретни възможности за свързаност, сигурност и икономическо развитие", добави тя.

На срещата Петрова очерта три приоритетни направления в работата на ведомството - засилване на икономическата дипломация, модернизиране и дигитализация на консулските услуги и по-ефективно разпределение на дипломатическия ресурс в съответствие със съвременните икономически и геополитически реалности. Акцент е поставен и върху необходимостта традиционният политически диалог с партньорите на България да бъде допълван от конкретен икономически дневен ред за откриване на нови възможности, привличане на инвестиции и подкрепа за българския бизнес на международните пазари.

Сред акцентите на срещата е и значението на активното взаимодействие с почетните консули заради техния опит, контакти и познаване на местната среда. Петрова смята, че те могат да допринесат както за развитието на двустранните отношения, така и за превръщането им в конкретни икономически и обществени ползи. Външната политика трябва да е умерена и прагматична, но и ясно ориентирана към собствените ни интереси, отбеляза министърът.

Обсъдено е и домакинството на България през 2027 г. на Регионалната среща на върха за свързаност, която ще предостави възможност за поставяне на конкретни регионални проекти в по-широка европейска рамка и за утвърждаване на позиция като активен фактор за свързаността и сигурността в региона.

"Срещата на върха за свързаност беше обявена в речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на годишната ѝ реч за състоянието на Европейския съюз. Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България", каза председателят на ЕК.