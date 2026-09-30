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Бизнес империята на Илиян Филипов: от един стар камион до ПИМК, частна железница и „Ботев“

Бизнес империята на Илиян Филипов: от един стар камион до ПИМК, частна железница и „Ботев“

Започнал със снаксове и опит за износ към Балканите, пловдивският предприемач създава една от най-големите транспортни групи в България и навлиза в железниците, строителството и професионалния футбол

Както „Таралеж“ вече писа, тази нощ в Пловдив беше убит Илиян Филипов – предприемачът, чието име през последните десетилетия се превърна в част от икономическия и футболния живот на града.

Филипов е роден на 31 март 1973 г. в Пловдив и завършва техникум по механотехника. Заедно с Пенко Несторов създава ПИМК през 2000 г., но първоначалната идея на двамата няма нищо общо с бъдещата транспортна империя.

Те започват с производство на различни видове снаксове, които планират да изнасят за Албания и Косово. Размириците и логистичните затруднения на тези пазари ги принуждават да потърсят собствен транспорт. Купуват употребяван камион, с който да превозват продукцията си.

Постепенно съдружниците установяват, че транспортът предлага по-големи възможности от производството. Между 2008 и 2009 г. окончателно прекратяват бизнеса със снаксове и насочват усилията си към товарните превози. 

Разрастването на ПИМК

От един стар камион ПИМК се превръща в една от най-големите транспортни групи в България. Компанията развива автомобилни товарни превози, международна логистика и спедиция, а впоследствие разширява дейността си към железопътния транспорт, строителството, производството на бетон и разработването на кариери.

Според секторната класация „Капитал 100“ дружеството е на шесто място сред автомобилните превозвачи със 170 млн. евро приходи за 2024 г.

Групата изгражда собствен интермодален терминал край Пловдив, чрез който товари могат да бъдат прехвърляни между автомобилен и железопътен транспорт и да продължават към Турция и Азия.

През 2023 г. „ПИМК Рейл Експрес“ получава лиценз за извършване на пътнически железопътни превози. Решението е издадено от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, с което компанията се превръща в първия частен оператор след БДЖ с такъв лиценз. 

Планираната услуга предвижда директни влакове между София и Бургас с междинни спирки в Пловдив и Стара Загора, но получаването на лиценз само по себе си не означава автоматично започване на превозите. За реалното им осъществяване са необходими достъп до инфраструктурата, подвижен състав, разписание и изпълнение на останалите регулаторни условия. 

Навлизането в строителството

През последните години Филипов развива строителна дейност чрез „ПИМК Билд“. Сред най-видимите проекти на компанията е реконструкцията на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, известен като Колежа.

През 2020 г. ПИМК печели обществената поръчка за довършването на стадиона при първоначална стойност близо 44 млн. лева. Изграждането на съоръжението впоследствие е съпътствано от промени, забавяния, публични спорове и необходимост от допълнително финансиране. 

Така името на Филипов постепенно се свързва не само с компанията изпълнител, но и с бъдещето на самия футболен клуб.

Поемането на „Ботев“ с близо 7 млн. лева задължения

На 27 юни 2025 г. Филипов обявява, че акциите на „Ботев“ (Пловдив) са прехвърлени и че поема отговорността за развитието на клуба.

Той посочва конкретен размер на наследените задължения – 6 871 000 лева. В публичното си обръщение заявява, че клубът трябва да бъде финансово стабилизиран, а детско-юношеската школа да бъде запазена и развивана. 

В следващите месеци Филипов се превръща в основната публична фигура около „Ботев“. Коментира селекцията, треньорските решения, представянето на футболистите и отношенията с други клубове. Позициите му често са директни и предизвикват остри реакции във футболната общественост.

Последните му публични думи

Последната известна публична позиция на Филипов е публикувана на 29 септември – часове преди убийството. Тя е част от размяната на реплики с президента на „Славия“ Венцеслав Стефанов относно двама български футболисти и възможностите за техни бъдещи трансфери.

Филипов призовава клубният спор да бъде оставен за по-късно и вниманието да бъде насочено към националния отбор, на който предстои двубой срещу Естония. Той е последната публична изява на Филипов преди смъртта му.

След него

Бизнесът, изграден от Илиян Филипов и Пенко Несторов, обхваща автомобилния и железопътния транспорт, логистиката, строителството и недвижимите имоти. Към това през последните години се прибавя и прякото участие в управлението на един от най-старите български футболни клубове.

Зад публичния образ на шумен и конфликтен бизнесмен остава историята на предприемач, започнал с производство на снаксове и един употребяван камион, а стигнал до компания с дейност в няколко стратегически сектора на българската икономика.

Тепърва предстои да се разбере какво стои зад убийството на Илиян Филипов. 

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