Русия е поразила комуникационен център и енергийни съоръжения в Киев

Руското министерство на отбраната съобщи, че неговите въоръжени сили са нанесли масиран нощен удар по територията на Украйна. Според официалното изявление на Москва атаката е поразила комуникационен център в украинската столица, енергийни съоръжения в Киевска област, подпомагащи военното производство, както и пристанищна инфраструктура в Измаил.

Зад тези сухи военни сводки обаче се крие поредната трагична нощ за цивилното население. Украинските власти съобщиха, че в резултат на комбинираната атака с ракети и 188 дрона са загинали най-малко трима души, включително едно дете, а други седем са ранени в столицата и околните райони. В самия град Киев са загинали две жени, а в областта дете бе открито мъртво под развалините на поразена къща.

В списъка с обекти, които Русия твърди, че е атакувала, влиза намиращият се в Киев център за данни „De Novo“, определен от руска страна като основен център за обмен на интернет трафик, обслужващ украинската армия. В Киевска област Москва обяви, че е нанесла удари по електрическата подстанция „Киевска“ край Наливайковка, Киевската ВЕЦ във Вишгород, Триполската ТЕЦ и съоръжение за съхранение на енергия в Гореничи.

Руското командване настоява, че тези съоръжения са осигурявали електрозахранване за военно-промишления сектор на Украйна и военни обекти в столицата и около нея. Украинските спешни служби потвърдиха, че атаките са предизвикали мащабни пожари, които са засегнали не само инфраструктура, но и частни домове, магазини и складове.

Освен в района на столицата, руската армия е атакувала и Одеска област, където според Москва е бил поразен промишлен комплекс на пристанището в Измаил, използван за приемане, съхранение и транспортиране на военно карго и гориво за украинската армия.

Руската страна докладва също за удар срещу сухотоварен кораб в северозападната част на Черно море, за който се твърди, че е превозвал военно оборудване и стоки с двойна употреба към пристанището на Одеса. Местните власти в Одеса обаче съобщиха за нанесени сериозни щети по гражданската инфраструктура и най-малко шестима ранени граждани.

Докато международни информационни агенции като Ройтерс посочват, че не могат да потвърдят независимо руските твърдения за естеството на поразените цели, на място екипите за спешна помощ продължават да разчистват отломките и да оказват помощ на пострадалите от поредния масиран въздушен блиц.