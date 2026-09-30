Българският футбол скърби за Илиян Филипов

Трагичната смърт на президента на Ботев Пловдив Илиян Филипов предизвика вълна от съпричастност в българския футбол.

Клубове от цялата страна публикуваха послания в социалните мрежи, с които изразиха съболезнования към неговото семейство, близки и цялата „жълто-черна“ общност.

С публикациите си те отдадоха почит на Филипов, който през последните години се превърна в една от разпознаваемите фигури в родния футбол и изигра важна роля за развитието на Ботев.

Ето и някои от реакциите в българския футбол след трагедията: