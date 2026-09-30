Българският футбол скърби за Илиян Филипов
Клубове от цялата страна изразиха съболезнования след трагичната смърт на президента на Ботев Пловдив
Трагичната смърт на президента на Ботев Пловдив Илиян Филипов предизвика вълна от съпричастност в българския футбол.
Клубове от цялата страна публикуваха послания в социалните мрежи, с които изразиха съболезнования към неговото семейство, близки и цялата „жълто-черна“ общност.
С публикациите си те отдадоха почит на Филипов, който през последните години се превърна в една от разпознаваемите фигури в родния футбол и изигра важна роля за развитието на Ботев.
Ето и някои от реакциите в българския футбол след трагедията: