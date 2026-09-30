ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив се присъединиха към клубовете, които изразиха своята съпричастност след трагичната смърт на президента на Ботев Пловдив Илиян Филипов.

Трите клуба отправиха съболезнования към неговото семейство, близки и приятели, както и към ръководството, футболистите и привържениците на Ботев.

От ЦСКА изразиха подкрепата си към цялата „жълто-черна“ общност в този изключително тежък момент.

„ПФК ЦСКА изразява дълбокото си съжаление от разтърсващата новина за трагичната кончина на собственика на ПФК Ботев Пловдив Илиян Филипов.

Изказваме най-искрените си съболезнования към семейството, близките, приятелите и всички привърженици на един от най-популярните и обичани футболни клубове у нас.

В този невероятно труден момент за цялата „жълто-черна“ общност ЦСКА държи да изрази подкрепата си към клуба и феновете му.

Илиян Филипов ще бъде запомнен с приноса си към Ботев и пловдивския футбол.

Поклон пред паметта му!“, написаха „червените“.

От разградския клуб осъдиха остро отнемането на човешки живот и изразиха надежда, че извършителите ще бъдат установени и ще понесат отговорност.

„Лудогорец изказва своите най-искрени съболезнования по повод кончината на Илиян Филипов.

В този тежък момент скърбим заедно със семейството и близките му, както и с привържениците на Ботев Пловдив.

Лудогорец остро осъжда такъв акт на насилие и отнемането на човешки живот. Убедени сме, че подобни деяния нямат място в нашето общество, и се надяваме компетентните органи да установят и разкрият извършителите, които да понесат отговорност съгласно закона.

Приемете нашата искрена съпричастност и подкрепа в този труден момент.

Поклон пред паметта му!“, гласи позицията на клуба.

Градският съперник на Ботев също отправи послание към семейството и близките на Илиян Филипов, както и към всички, свързани с клуба.

„С дълбока скръб ПФК Локомотив Пловдив изказва своите искрени съболезнования по повод внезапната кончина на президента на ПФК Ботев Пловдив Илиян Филипов.

В този труден момент изразяваме своята съпричастност към неговото семейство и близки, както и към всички в ПФК Ботев и „жълто-черното“ семейство.

Приемете нашите най-искрени съболезнования.

Поклон пред светлата му памет!“, написаха от Локомотив Пловдив.