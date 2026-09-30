Майкъл Олисе постави условие на Байерн за нов договор

Майкъл Олисе е готов да обвърже дългосрочно бъдещето си с Байерн Мюнхен, но настоява в новия му договор да бъде включена откупна клауза, съобщава Sport Bild.

Настоящият контракт на 24-годишния французин е до лятото на 2029 година и не съдържа подобна клауза. Байерн иска да удължи споразумението до 2032-ра и да превърне крилото в един от най-високоплатените футболисти в състава.

Според информациите Олисе може да получи възнаграждение, близко до това на водещи фигури като Хари Кейн и Джамал Мусиала - около 25 милиона евро годишно.

Представителите на футболиста обаче настояват той да запази по-голям контрол върху бъдещето си. От обкръжението му се твърди, че включването на откупна клауза е задължително условие за удължаването на договора.

Sport Bild посочва, че при евентуално споразумение до 2032 година сумата по подобна клауза може да надхвърли 200 милиона евро.

Ръководството на германския шампион няма непосредствена причина за тревога, тъй като настоящият договор на Олисе е валиден още близо три години. Спортният директор Макс Еберл подчерта, че действащото споразумение не съдържа откупна клауза и клубът се намира в силна позиция.

Желанието на Байерн да възнагради французина е продиктувано от впечатляващото му развитие след трансфера от Кристъл Палас през 2024 година. Олисе вече два пъти беше избиран от привържениците за футболист на сезона в клуба, а през кампанията 2025/26 получи и приза за най-добър играч в Бундеслигата.

Членът на надзорния съвет Карл-Хайнц Румениге също подкрепи идеята за нов договор.

„Олисе има контракт до 2029 година. В определен момент клубът ще трябва да седне с него и да му представи подходяща оферта. Той е изключителен на своята позиция“, заяви Румениге.

Преговорите се очертават като важни за дългосрочните планове на Байерн, но двете страни ще трябва да постигнат компромис по въпроса за евентуалната откупна клауза.