ПП настоя за конкретни действия на институциите срещу наркоразпространението сред децата
През 2025 г. са отчетени 1626 случая на остри наркотични интоксикации, 227 от тях при непълнолетни
От „Продължаваме промяната“ (ПП) настояха за конкретни действия от страна на отговорните институции срещу разпространението на наркотици, особено сред децата. Искането беше отправено в декларация от парламентарната трибуна.
Според депутата Марин Тихомиров последните официални данни показват мащаба на проблема. През 2025 г. в България са отчетени 1626 случая на остри интоксикации вследствие на употреба на наркотици, като в 227 от тях пострадалите са били под 18 години. От тях 95 са деца до 15-годишна възраст, а 132 са между 16 и 18 години. По думите му това означава средно повече от четири остри наркотични интоксикации дневно в страната, сред които има и случаи с деца.
„По най-новите данни в специализираните регистри са отчетени 125 смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици. Осем от починалите са на възраст под 20 години. При 58 от установените случаи има наличие на фентанил в кръвта и урината“, заяви Тихомиров.
Той подчерта, че данните показват наличие на вещества с изключително висок риск от фатална интоксикация на българския наркопазар. От ПП посочват още, че проблемът не се изчерпва с работата на полицията, тъй като системата за лечение също изостава.
„Последният национален доклад показва, че през 2024 г. в страната са функционирали 16 програми за психосоциална рехабилитация и общо 428 са разкритите места. Това е крайно недостатъчно", се посочва в декларацията на парламентарната група. В нея се припомня, че на 7 май т.г. Министерският съвет е приел националната стратегия за борба с наркотиците 2026-2030 година заедно с плана за действие и финансовия план. И четири месеца след приемането на стратегията въпросът е какво реално започна да се изпълнява, какви средства са предоставени, колко допълнителни места за лечение са разкрити, колко специалисти са назначени, колко от мерките вече достигат в училищата, кварталите и семейството“, отбеляза Тихомиров.
Конкретни институционални мерки срещу разпространението на наркотици са необходими според ПП. Сред тях е създаването на постоянен координационен механизъм между Министерството на вътрешните работи и прокуратурата за противодействие на наркоразпространението в определените като високорискови райони, включително столичните квартали „Христо Ботев“, „Филиповци“ и „Факултета“, както и други места в страната, посочи депутатът.
По думите му механизмът трябва да гарантира устойчиво присъствие на терен, проследяване на организаторите и финансовите потоци, както и отчитане на постигнатите резултати. От МВР трябва да бъде предоставена информация за лабораторния капацитет за идентифициране на нови психотропни и психоактивни вещества и за времето, необходимо за извършването на експертизите.
От Министерството на здравеопазването ПП очакват данни за реално наличните места за детоксикация, лечение и психосоциална рехабилитация, включително специализирани възможности за деца под 18 години, както и конкретен график за разширяването им и публичното им финансиране.
Постоянни мобилни екипи за превенция и реална намеса в училищата и кварталите с установен риск трябва да бъдат изградени от Министерството на образованието и науката, МВР, общините и местните комисии по наркотични вещества, предлагат от ПП.
Последователен парламентарен контрол върху изпълнението на националната стратегия трябва да бъде упражняван от Народното събрание, което трябва да гарантира и необходимото финансиране. При нужда следва да бъдат предложени законодателни промени за по-бързото идентифициране и поставяне под контрол на новите психоактивни вещества, смята Тихомиров.
„Наркоразпространението сред деца е престъпление. А когато институциите не успяват да защитят децата, да прекъснат каналите на разпространение, това вече е въпрос на политическа отговорност“, посочи той.
В декларацията се посочва още, че общите призиви трябва да бъдат последвани от конкретни действия на изпълнителната власт: „общите призиви на президента Радев трябва да се превърнат в конкретни действия на премиера Радев“.