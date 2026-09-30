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Балкани

Албанските партии в Сърбия се явяват с обща листа на изборите

Албанските партии в Сърбия се явяват с обща листа на изборите
АП/БТА

Обединението ще носи името „Албанска коалиция“, като според Курти то е резултат от интензивни преговори и стремеж към консолидация на общата воля

Политическите формации на етническите албанци от Долината на Прешево, Медведжа и Буяновац ще се явят с единна листа на предстоящите предсрочни парламентарни избори в Сърбия. Новината бе оповестена от косовския премиер Албин Курти и публикувана в прищинския ежедневник „Коха диторе“.

Обединението ще носи името „Албанска коалиция“, като според Курти то е резултат от интензивни преговори и стремеж към консолидация на общата воля.

Косовският министър-председател изрази официална благодарност към лидерите на осемте политически сили, постигнали консенсус отвъд партийните си различия. Сред тях са Шаип Камбери, Висар Мемети, Нагип Ариф, Агим Сабедини, Шкиприм Муслиу, Сами Салиху, Арменд Алиу и Насер Азири. Към момента именно Шаип Камбери е единственият представител на албанската общност в 250-местната сръбска Скупщина.

В изявлението си Курти постави акцент върху сериозния дисбаланс в политическите права на малцинствата в двете държави, наричайки го асиметрия и несправедливост. Той даде пример с факта, че в 120-местния парламент на Косово за сръбското малцинство са конституционно гарантирани 10 депутатски кресла.

„При този подход на албанците от Прешево, Буяновац и Медведжа трябва да бъдат гарантирани поне 5 места в парламента на Сърбия, който има 250 места. Гарантираното представителство е принцип, който трябва да се прилага както в Косово, така и в нашата северна съседка, при еднакво зачитане на тяхното равенство и права“, коментира косовският премиер.

Според Курти коалицията има потенциала да постигне реални резултати в интерес на местното население. По думите му „Република Косово ще продължи да стои зад албанците от Прешево, Буяновац и Медведжа - за техните права, идентичност и благосъстояние“

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