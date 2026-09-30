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От 1 октомври Румъния премахва таксата за Дунав мост

От 1 октомври Румъния премахва таксата за Дунав мост
БТА

Досега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро

От утре отпада таксата, която трябва да се плаща при преминаването на леки автомобили от румънска страна по Дунав мост при Русе-Гюргево. 

Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка. То засяга общо три моста - два на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе, предава НОВА.

Досега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро

От българска страна таксуването остава. За леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро.

За камионите и автобусите Румъния въвежда таксуване чрез тол системата, като размерът ще зависи от изминатото разстояние, характеристиките на превозното средство и степента му на замърсяване.

"Очакванията са промяната да облекчи както преките транспортни разходи, така и преминаването през моста", посочи Гергана Илиева, която е мениджър „Комуникации“ в Българо-румънската търговска камара.

По думите ѝ тежкотоварните автомобили, които са сред основните причини за образуването на големи опашки, така или иначе ще бъдат обхванати от новия модел на тол таксуване. По-осезаем ефект се очаква при леките автомобили, особено през активния летен сезон, когато трафикът между България и Румъния значително нараства.

В отделни летни месеци през съоръжението преминават около 200 000 автомобила само в едната посока. Именно плащането на таксата на гише е една от процедурите, които забавят преминаването.

От Българо-румънската търговска камара очакват по-бързото преминаване на границата да даде допълнителен стимул и на туризма между двете страни. 

„Бързата връзка винаги е предпоставка за туризъм. Стигането до една, макар и съседна и много близка държава, по бърз начин наистина стимулира хората да пътуват“, коментира Гергана Илиева.

По думите ѝ румънските туристи са на първо място по посещения в България, а страната ни е най-предпочитаната дестинация за туристите от Румъния. Затова очакванията са промяната да има положителен ефект и върху туристическия сектор.

Премахването на таксата от румънска страна поставя и въпроса дали България може да предприеме реципрочна мярка. Темата е особено чувствителна за Русе, където през активните периоди се образуват сериозни задръствания около Дунав мост. За обслужването на трафика се отварят шест гишета за леки и още четири за товарни автомобили, но въпреки това опашките остават.

Според Гергана Илиева в социалните мрежи вече има множество коментари от жители на Русе с настояване България също да последва примера на Румъния.

Решението обаче трябва да бъде взето на правителствено ниво, тъй като значителна част от приходите от преминаването по Дунав мост постъпват в държавния бюджет.

Според представените данни приходите от таксите за леки автомобили, събирани от българска страна, представляват едва около 7% от общите приходи от таксуването на Дунав мост. Именно затова според участниците в дискусията има основание въпросът за премахването на таксата и от българска страна да бъде обсъден на правителствено ниво.

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