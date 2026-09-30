Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" за камиони

Трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили, по данни към 06:00 часа, съобщиха от "Гранична полиция".

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. При границата с Република Северна Македония и Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

При границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.