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Дрогиран 20-годишен шофьор се заби в спирка във Варна

Дрогиран 20-годишен шофьор се заби в спирка във Варна
Снимка: БТА

Сигналът за инцидента е получен около 05,37 часа

20-годишен шофьор, употребил наркотици, се вряза в спирка "Полиграфия" във Варна, а след това се удари в стълб. Мъжът е задържан, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен около 05,37 часа. По първоначална информация водачът е загубил контрол над превозното средство, след което последователно се е блъснал в автобусната спирка и в стълб.

При произшествието няма пострадали, заради ранния час на катастрофата.

Пробата на водача с техническо средство е отчела положителен резултат за употреба на амфетамин и метамфетамин. Мъжът е задържан, а по случая са предприети процесуално-следствени действия.

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