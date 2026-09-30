Къде се пътува трудно на 30 септември: пет ограничения край Кресна

На 30 септември шофьорите по път I-1 София – Кулата трябва да предвидят пет временни ограничения при 397-и км край Кресна. В интервалите с продължителност около 30 минути лентата към Кулата ще бъде затваряна, а автомобилите ще преминават двупосочно в лентата към София.

По АМ „Хемус“ движението остава прехвърлено в едното платно край Шумен и между Игнатиево и пътен възел „Летище“. Работни участъци има и по „Тракия“, „Струма“ и „Марица“.

Пет ограничения край Кресна

На 30 септември между 08:00 и 17:00 часа лентата към Кулата при 397-и км на път I-1 ще бъде ограничавана в пет отделни интервала по около 30 минути.

Движението ще преминава двупосочно в лентата към София, със скорост до 50 км/ч и под контрола на сигналисти. Организацията е свързана с монтажни дейности и важи и на 1 октомври.

Водачите към Сандански, Петрич и граничния пункт „Кулата“ трябва да предвидят възможно изчакване и образуване на колони.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за ремонт. Трафикът се извършва двупосочно в платното към Варна, като организацията е обявена до 2 октомври.

Между Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, движението също е двупосочно в платното към Варна. Ограничението е до 1 октомври.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона преминават в аварийната лента. Днес е последният обявен ден на тази организация.

Между 23-и и 30-и км към Варна максималната скорост е 100 км/ч. При 34-и км към София се обследва анкерна стена, а между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка и скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км към София, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършват дейности по почистване и събиране на отпадъци. Организацията е обявена до 2 октомври.

Автомагистрала „Струма“

Между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

От 10:00 до 16:00 часа между 16-и и 18-и км към София е затворена външната активна лента. Движението преминава през изпреварващата и другата активна лента.

При пътен възел „Даскалово“ от 16:00 до 20:30 часа действа специална организация за облекчаване на трафика към Перник и Кюстендил.

Автомагистрала „Марица“

Между началото на магистралата и 19-и км в двете посоки се извършват ремонти на настилката. На отделни места активната лента е затворена, а автомобилите преминават през изпреварващата.

Между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ движението е в една лента заради ремонт на фуги на съоръжения. Максималната скорост е 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ в последния пълен бюлетин няма въведени ограничения.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

Поради делничната реверсивна организация от 06:00 до 10:30 часа през Владая са осигурени две ленти към София. При Драгичево две ленти към столицата действат от 06:00 до 10:00 часа.

По път I-3 между Бяла и Плевен движението на места е в една лента. По път I-4 между Ново село и Балван също се преминава поетапно в една лента, като 30 септември е последният обявен ден на ремонта.

По път I-8 между Пловдив и Харманли в отделни участъци трафикът е в една лента с ограничение до 50 км/ч. Между Свиленград и „Капитан Андреево“ не се допускат автомобили над 12 тона заради проблем с мостово съоръжение, а обходът е през АМ „Марица“ и път II-89.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, Приморско и път III-992.

Затворени остават и път III-868 Рудозем – Смолян, участъкът при Райковски ливади по пътя Пампорово – Смолян и път III-2904 Кардам – Захари Стояново – Дуранкулак.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени. През прохода „Републиката“ към Велико Търново на места се преминава в една лента заради ремонт.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава дългосрочното ограничение за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Трафикът през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили.

Движението по границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония е нормално. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 30 септември облачността ще се разкъсва и ще намалява от север. Най-късно това ще стане в Югоизточна България, където до обяд все още са възможни слаби валежи.

Ще духа умерен, а в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София – около 20 градуса.

В планините преди обяд ще бъде предимно облачно, с възможен слаб дъжд, а над 2200 метра – слаб сняг. Ще духа силен и бурен източен-североизточен вятър.

По Черноморието вятърът ще бъде умерен и силен, а вълнението – 3–4 бала. Преди обяд по южното крайбрежие са възможни слаби валежи.