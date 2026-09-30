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Добромир Живков: Доверието към кабинета "Радев" намалява

Добромир Живков: Доверието към кабинета "Радев" намалява
БТА

При Радев границите на доверие и недоверие са най-приближени, сочат данни на проучване

"Това управление постепенно, плавно и устойчиво губи подкрепа. Първоначалният ресурс на доверие, който имаше в себе си, вече се изчерпва". Това коментира Добромир Живков от "Маркет линкс".

Той представи изводите от социологическо проучване за настроенията преди президентските избори на 25 октомври.

По отношение на доверието в политическите лидери, на първо място остава премиерът Румен Радев с 44% доверие и 39% недоверие. При него границите на доверие и недоверие са най-приближени и разликата е най-малка.

"При премиера виждаме продължаваща тенденция на събиране на границите. Доверието намалява, недоверието се покачва. Той е единственият български политик с позитивен рейтинг, но тенденцията предсказва, че през следващите няколко месеца ще имаме изравняване, а дори и слизане в негативната част на скалата. Това е много ясно. Това управление постепенно, плавно и устойчиво губи подкрепа. Този първоначален ресурс на доверие, който имаше в себе си, вече се изчерпва. Вече намалява силата, която личната фигура на Румен Радев дава на това управление", каза Живков.

Той добави, че всичко това се дължи на начина на управление и на икономическите страхове в обществото.

"Това управление не успява докрай да убеди българите, че постъпва по правилните начини в решенията, които взима. Няма фактори, които да могат да обърнат тази тенденция в следващите месеци", посочи Живков.

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