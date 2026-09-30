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Двама мъже са задържани след взломна кражба от аптека в Сливен

Двама мъже са задържани след взломна кражба от аптека в Сливен
БТА

От търговския обект са отнети около 250 евро

Двама криминално проявени мъже на 24 и 40 години са задържани в Сливен след взломна кражба от аптека. Сигналът за разбита входна врата и две лица, които проникват в обекта, е подаден около 03:30 часа на 27 септември, съобщиха от полицията.

След получаването му служители на сектор „Криминална полиция“ и участък „Надежда“ към РУ-Сливен са предприели незабавни действия и са разкрили извършената кражба. По първоначални данни от търговския обект са отнети около 250 евро.

По случая е започнато разследване.

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