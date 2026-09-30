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Мъж блъсна съпругата си по стълбите при семеен скандал в Пирдоп

Мъж блъсна съпругата си по стълбите при семеен скандал в Пирдоп
БТА

Съпругът е задържан, започнато е разследване

Сигнал за домашно насилие е подаден в полицията в Пирдоп, след като мъж е блъснал съпругата си по стълбите в дома им и я е ударил с ръка по главата, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 22:20 часа снощи. Жената, жителка на Пирдоп, сама е потърсила съдействие от органите на реда, като съобщила за случилото се по време на семеен скандал.

Незабавно към адреса са изпратени служители на РУ-Пирдоп. Съпругът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е започнато разследване.

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