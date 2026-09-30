Във Враца арестуваха българка, издирвана в Испания за трафик на хора

Врачанският окръжен съд постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо българската гражданка Д. А., обявена за международно издирване въз основа на Европейска заповед за арест, издадена на 19 август т. г. от Провинциалния съд на Мадрид, Кралство Испания, съобщиха от съдебната институция.

Д. А. е издирвана с цел провеждане на наказателно преследване по подозрение за извършването на три престъпления – трафик на хора с цел сексуална експлоатация, заплаха и участие в престъпна организация, съобщиха от Врачанския окръжен съд.

Задържаната ще бъде приведена в следствения арест към затвора във Враца. Определението на Окръжния съд – Враца може да бъде обжалвано и протестирано в законоустановения срок пред Апелативния съд – София, предава БТА.

Предстои в Окръжния съд – Враца да бъде образувано, насрочено и разгледано дело по същество по Европейската заповед за арест, с което ще бъде решено дали Д. А. да бъде предадена на испанските власти.

Според отчета на Областната дирекция на МВР – Враца през миналата година делът на жените, извършителки на криминални престъпления, е 15,04% от общия брой извършители, който за 2025 година е 1383.