Новини
Търси
Подкаст
Общество

Във Враца арестуваха българка, издирвана в Испания за трафик на хора

Във Враца арестуваха българка, издирвана в Испания за трафик на хора
БТА

Очаква се да бъде взето решение дали задържаната ще бъде предадена на испанските власти

Врачанският окръжен съд постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо българската гражданка Д. А., обявена за международно издирване въз основа на Европейска заповед за арест, издадена на 19 август т. г. от Провинциалния съд на Мадрид, Кралство Испания, съобщиха от съдебната институция.

Д. А. е издирвана с цел провеждане на наказателно преследване по подозрение за извършването на три престъпления – трафик на хора с цел сексуална експлоатация, заплаха и участие в престъпна организация, съобщиха от Врачанския окръжен съд.

Задържаната ще бъде приведена в следствения арест към затвора във Враца. Определението на Окръжния съд – Враца може да бъде обжалвано и протестирано в законоустановения срок пред Апелативния съд – София, предава БТА.

Предстои в Окръжния съд – Враца да бъде образувано, насрочено и разгледано дело по същество по Европейската заповед за арест, с което ще бъде решено дали Д. А. да бъде предадена на испанските власти.

Според отчета на Областната дирекция на МВР – Враца през миналата година делът на жените, извършителки на криминални престъпления, е 15,04% от общия брой извършители, който за 2025 година е 1383. 

Още по темата

Над 60 жертви на трафик на хора са идентифицирани в България за шест месеца

Над 60 жертви на трафик на хора са идентифицирани в България за шест месеца

Българин е задържан в Гърция за трафик на мигранти

Българин е задържан в Гърция за трафик на мигранти

Разкриха схема за трафик на лекарства и наркотици чрез куриерска фирма в София

Разкриха схема за трафик на лекарства и наркотици чрез куриерска фирма в София

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

ПП настоя за конкретни действия на институциите срещу наркоразпространението сред децата

ПП настоя за конкретни действия на институциите срещу наркоразпространението сред децата

Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

Видеозапис показва предполагаемия убиец на бизнесмена Илиян Филипов

Видеозапис показва предполагаемия убиец на бизнесмена Илиян Филипов

Млад мъж запали изоставена сграда във Великотърновско

Млад мъж запали изоставена сграда във Великотърновско

Мъж блъсна съпругата си по стълбите при семеен скандал в Пирдоп

Мъж блъсна съпругата си по стълбите при семеен скандал в Пирдоп

Водещи

Криминалният журналист Стефан Миланов: Зад убийството на Илиян Филипов стоят големи интереси

Криминалният журналист Стефан Миланов: Зад убийството на Илиян Филипов стоят големи интереси

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

  • Преди 10 минути
ПП настоя за конкретни действия на институциите срещу наркоразпространението сред децата

ПП настоя за конкретни действия на институциите срещу наркоразпространението сред децата

  • Преди 13 минути
Васил Терзиев за Никола Лютов: Раздялата ни е по взаимно съгласие

Васил Терзиев за Никола Лютов: Раздялата ни е по взаимно съгласие

Отлагат изслушването на Демердиев в НС заради убийството на Илиян Филипов

Отлагат изслушването на Демердиев в НС заради убийството на Илиян Филипов

КС потвърди: Парламентът ще избира и освобождава председателя на ДАНС

КС потвърди: Парламентът ще избира и освобождава председателя на ДАНС

  • Преди 21 минути
Колко струва ролката хартия в машината за гласуване?

Колко струва ролката хартия в машината за гласуване?

Преговорите продължават: Иран е получил отговор от САЩ чрез Катар

Преговорите продължават: Иран е получил отговор от САЩ чрез Катар

  • Преди 24 минути
Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

  • Преди 28 минути
Видеозапис показва предполагаемия убиец на бизнесмена Илиян Филипов

Видеозапис показва предполагаемия убиец на бизнесмена Илиян Филипов

Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България

Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България

  • Преди 33 минути
Млад мъж запали изоставена сграда във Великотърновско

Млад мъж запали изоставена сграда във Великотърновско

Ройтерс отрази убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив

Ройтерс отрази убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив

  • Преди 41 минути
Емилиян Георгиев става зам.-кмет по строителството, Васил Терзиев следи инвестициите

Емилиян Георгиев става зам.-кмет по строителството, Васил Терзиев следи инвестициите

Правителството с нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари

Правителството с нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари