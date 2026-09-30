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Рокерската мафия в Европа: Как България се оказа замесена в схемите на „Хелс Ейнджълс“

Рокерската мафия в Европа: Как България се оказа замесена в схемите на „Хелс Ейнджълс“
АП/БТА

Основната цел на органите на реда е конфискуването на незаконни активи на обща стойност 48,6 милиона евро, като полицията в германския град Дуисбург потвърди, че предстои изпълнението на редица заповеди за арест

При мащабна международна операция, проведена рано тази сутрин, над 1000 служители на реда нанесоха сериозен удар срещу европейска мрежа за пране на пари, свързана с рокерската банда „Хелс Ейнджълс“. Синхронизираните акции бяха реализирани едновременно на територията на четири държави - Германия, Белгия, България и Нидерландия.

Основната цел на органите на реда е конфискуването на незаконни активи на обща стойност 48,6 милиона евро, като полицията в германския град Дуисбург потвърди, че предстои изпълнението на редица заповеди за арест. Разследването, което според германския вестник „Билд“ е продължило повече от четири години, е провокирано от масов сблъсък с огнестрелно оръжие в Дуисбург през май 2022 г., когато в брутална престрелка участваха над 100 души — рокери и членове на клан от турско-ливански произход.

Спецакцията е насочена срещу престъпно сдружение и финансова схема от международен мащаб, като в момента обект на разследване са 71 лица, а обиските обхващат над 100 обекта. Сред заподозрените личат имената както на мозъците зад финансовите операции в Европа, така и на високопоставени фигури в „Хелс Ейнджълс“. Те са разследвани за широк спектър от тежки престъпления, включително изнудване, организирани измами, създаване на организирана престъпна група, данъчни измами, нелегално притежание на оръжия, нанасяне на телесни повреди и пране на капитали.

В рамките на операцията бяха мобилизирани и специални части, които щурмуваха адреса на влиятелен лидер на групировката в Дуисбург. Географски акцията е концентрирана предимно в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия, като в други провинции на страната се претърсват общо шест имота, докато извън пределите на Германия полицейските екипи са влезли в седем адреса в Белгия, България и Нидерландия.

Ръководството на акцията е поверено на прокуратурата в Дуисбург, която си сътрудничи тясно със специализираната служба за борба с финансовите престъпления в региона.

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