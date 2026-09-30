Рокерската мафия в Европа: Как България се оказа замесена в схемите на „Хелс Ейнджълс“

При мащабна международна операция, проведена рано тази сутрин, над 1000 служители на реда нанесоха сериозен удар срещу европейска мрежа за пране на пари, свързана с рокерската банда „Хелс Ейнджълс“. Синхронизираните акции бяха реализирани едновременно на територията на четири държави - Германия, Белгия, България и Нидерландия.

Основната цел на органите на реда е конфискуването на незаконни активи на обща стойност 48,6 милиона евро, като полицията в германския град Дуисбург потвърди, че предстои изпълнението на редица заповеди за арест. Разследването, което според германския вестник „Билд“ е продължило повече от четири години, е провокирано от масов сблъсък с огнестрелно оръжие в Дуисбург през май 2022 г., когато в брутална престрелка участваха над 100 души — рокери и членове на клан от турско-ливански произход.

Спецакцията е насочена срещу престъпно сдружение и финансова схема от международен мащаб, като в момента обект на разследване са 71 лица, а обиските обхващат над 100 обекта. Сред заподозрените личат имената както на мозъците зад финансовите операции в Европа, така и на високопоставени фигури в „Хелс Ейнджълс“. Те са разследвани за широк спектър от тежки престъпления, включително изнудване, организирани измами, създаване на организирана престъпна група, данъчни измами, нелегално притежание на оръжия, нанасяне на телесни повреди и пране на капитали.

В рамките на операцията бяха мобилизирани и специални части, които щурмуваха адреса на влиятелен лидер на групировката в Дуисбург. Географски акцията е концентрирана предимно в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия, като в други провинции на страната се претърсват общо шест имота, докато извън пределите на Германия полицейските екипи са влезли в седем адреса в Белгия, България и Нидерландия.

Ръководството на акцията е поверено на прокуратурата в Дуисбург, която си сътрудничи тясно със специализираната служба за борба с финансовите престъпления в региона.