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Двама задържани във Видин при операция срещу наркопрестъпността

Двама задържани във Видин при операция срещу наркопрестъпността
Pixabay

Иззети са свежи конопени растения, сух канабис, амфетамин

Двама мъже бяха задържани при специализирана полицейска операция срещу наркопрестъпността в село Неговановци, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) във Видин.

Иззети са свежи конопени растения, сух канабис, амфетамин, монети и метални фрагменти с белези на артефакти.

На 29 септември служители на Районното управление във Видин извършили претърсване в условията на неотложност в необитаем имот в Неговановци. В дворното място били открити засадени конопени растения. Полицаите иззели 35 стръка с височина от 80 до 210 сантиметра, предава БТА.

В хода на незабавните издирвателни действия служителите установили съпричастността на 25-годишен жител на селото, който обитава имот на същата улица. Той е задържан за срок до 24 часа. Извършен е оглед на местопроизшествието, а работата по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство.

При проверка на друг адрес в Неговановци, обитаван от 33-годишен местен жител, полицейските служители иззели 0,58 грама сух канабис, 0,62 грама амфетамин, монети и метални фрагменти с белези на артефакти. Мъжът също е задържан за срок до 24 часа. В Районното управление са образувани две предварителни проверки, допълниха от полицията.

 

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