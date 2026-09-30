Двама задържани във Видин при операция срещу наркопрестъпността

Двама мъже бяха задържани при специализирана полицейска операция срещу наркопрестъпността в село Неговановци, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) във Видин.

Иззети са свежи конопени растения, сух канабис, амфетамин, монети и метални фрагменти с белези на артефакти.

На 29 септември служители на Районното управление във Видин извършили претърсване в условията на неотложност в необитаем имот в Неговановци. В дворното място били открити засадени конопени растения. Полицаите иззели 35 стръка с височина от 80 до 210 сантиметра, предава БТА.

В хода на незабавните издирвателни действия служителите установили съпричастността на 25-годишен жител на селото, който обитава имот на същата улица. Той е задържан за срок до 24 часа. Извършен е оглед на местопроизшествието, а работата по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство.

При проверка на друг адрес в Неговановци, обитаван от 33-годишен местен жител, полицейските служители иззели 0,58 грама сух канабис, 0,62 грама амфетамин, монети и метални фрагменти с белези на артефакти. Мъжът също е задържан за срок до 24 часа. В Районното управление са образувани две предварителни проверки, допълниха от полицията.