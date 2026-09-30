Новини
Търси
Подкаст
Свят

Ройтерс отрази убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив

Ройтерс отрази убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив
БТА

Районът около местопрестъплението остава под засилена охрана, а на извънреден брифинг окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева заяви, че разследващите екипи работят активно по всички възможни версии

Международната информационна агенция Ройтерс също отрази водещото криминално събитие от деня в България, съобщавайки за показното убийство на влиятелен роден предприемач. Медията цитира БНР, пишейки, че известен български бизнесмен и президент на футболен клуб от елитната ни лига беше застрелян в град Пловдив рано сутринта.

Жертвата е Илиян Филипов – съсобственик на ПИМК, една от най-мащабните транспортни и логистични компании в България, и мажоритарен акционер във ФК „Ботев“ Пловдив. Според първоначалните данни на разследващите тежкото престъпление е извършено около 1:00 часа след полунощ на територията на негов собствен имот в града.

В отговор на покушението органите на реда предприеха незабавни заградителни действия и блокираха основните входно-изходни точки на втория по големина български град, намиращ се на около 150 километра югоизточно от столицата София.

Районът около местопрестъплението остава под засилена охрана, а на извънреден брифинг окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева заяви, че разследващите екипи работят активно по всички възможни версии за намирането на извършителя и разплитането на мотивите зад екзекуцията.

Още по темата

От „Колежа“ до управлението на Ботев: Ролята на Илиян Филипов в клуба

От „Колежа“ до управлението на Ботев: Ролята на Илиян Филипов в клуба

Бизнес империята на Илиян Филипов: от един стар камион до ПИМК, частна железница и „Ботев“

Бизнес империята на Илиян Филипов: от един стар камион до ПИМК, частна железница и „Ботев“

Издирват свидетели на убийството на Илиян Филипов

Издирват свидетели на убийството на Илиян Филипов

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Бой между пилоти в самолет изправи на нокти Израел

Бой между пилоти в самолет изправи на нокти Израел

Преговорите продължават: Иран е получил отговор от САЩ чрез Катар

Преговорите продължават: Иран е получил отговор от САЩ чрез Катар

Русия е поразила комуникационен център и енергийни съоръжения в Киев

Русия е поразила комуникационен център и енергийни съоръжения в Киев

Рокерската мафия в Европа: Как България се оказа замесена в схемите на „Хелс Ейнджълс“

Рокерската мафия в Европа: Как България се оказа замесена в схемите на „Хелс Ейнджълс“

Иранските гвардейци с писмо до американците да гласуват срещу Тръмп

Иранските гвардейци с писмо до американците да гласуват срещу Тръмп

Водещи

Криминалният журналист Стефан Миланов: Зад убийството на Илиян Филипов стоят големи интереси

Криминалният журналист Стефан Миланов: Зад убийството на Илиян Филипов стоят големи интереси

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

  • Преди 12 минути
ПП настоя за конкретни действия на институциите срещу наркоразпространението сред децата

ПП настоя за конкретни действия на институциите срещу наркоразпространението сред децата

  • Преди 15 минути
Васил Терзиев за Никола Лютов: Раздялата ни е по взаимно съгласие

Васил Терзиев за Никола Лютов: Раздялата ни е по взаимно съгласие

Отлагат изслушването на Демердиев в НС заради убийството на Илиян Филипов

Отлагат изслушването на Демердиев в НС заради убийството на Илиян Филипов

КС потвърди: Парламентът ще избира и освобождава председателя на ДАНС

КС потвърди: Парламентът ще избира и освобождава председателя на ДАНС

  • Преди 23 минути
Колко струва ролката хартия в машината за гласуване?

Колко струва ролката хартия в машината за гласуване?

Преговорите продължават: Иран е получил отговор от САЩ чрез Катар

Преговорите продължават: Иран е получил отговор от САЩ чрез Катар

  • Преди 26 минути
Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

  • Преди 30 минути
Видеозапис показва предполагаемия убиец на бизнесмена Илиян Филипов

Видеозапис показва предполагаемия убиец на бизнесмена Илиян Филипов

Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България

Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България

  • Преди 35 минути
Млад мъж запали изоставена сграда във Великотърновско

Млад мъж запали изоставена сграда във Великотърновско

Ройтерс отрази убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив

Ройтерс отрази убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив

  • Преди 43 минути
Емилиян Георгиев става зам.-кмет по строителството, Васил Терзиев следи инвестициите

Емилиян Георгиев става зам.-кмет по строителството, Васил Терзиев следи инвестициите

Правителството с нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари

Правителството с нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари