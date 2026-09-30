Ройтерс отрази убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив

Международната информационна агенция Ройтерс също отрази водещото криминално събитие от деня в България, съобщавайки за показното убийство на влиятелен роден предприемач. Медията цитира БНР, пишейки, че известен български бизнесмен и президент на футболен клуб от елитната ни лига беше застрелян в град Пловдив рано сутринта.

Жертвата е Илиян Филипов – съсобственик на ПИМК, една от най-мащабните транспортни и логистични компании в България, и мажоритарен акционер във ФК „Ботев“ Пловдив. Според първоначалните данни на разследващите тежкото престъпление е извършено около 1:00 часа след полунощ на територията на негов собствен имот в града.

В отговор на покушението органите на реда предприеха незабавни заградителни действия и блокираха основните входно-изходни точки на втория по големина български град, намиращ се на около 150 километра югоизточно от столицата София.

Районът около местопрестъплението остава под засилена охрана, а на извънреден брифинг окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева заяви, че разследващите екипи работят активно по всички възможни версии за намирането на извършителя и разплитането на мотивите зад екзекуцията.