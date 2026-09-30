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Бой между пилоти в самолет изправи на нокти Израел

Бой между пилоти в самолет изправи на нокти Израел
АП/БТА

Въздушният екшън ескалира бързо, след като екипажът изпрати в ефир код за извънредна ситуация 7700, а малко след това и критичния код 7500, който сигнализира за незаконно нахлуване в кабината или отвличане на самолета

Скандал в пилотската кабина превърна редовен полет на емирската авиокомпания flydubai в криза по сигурността. Самолет, изпълняващ полет FZ1073 от Дубай до Тел Авив с над 100 израелски граждани на борда, беше принуден спешно да кацне в Саудитска Арабия днес сутринта. Причината за това обаче не се е оказала отвличане, за което се подозираше в началото, а физическа разправа по време на полета между командира и втория пилот на самолета.

Въздушният екшън ескалира бързо, след като екипажът изпрати в ефир код за извънредна ситуация 7700, а малко след това и критичния код 7500, който сигнализира за незаконно нахлуване в кабината или отвличане на самолета.

Сигналът за терористична заплаха веднага задейства протоколите за национална сигурност в Израел. Военновъздушните сили на Израел вдигнаха изтребители по тревога, въздушното пространство на страната беше временно блокирано, а премиерът Бенямин Нетаняху свика извънредно заседание с ръководството на отбраната.

Кризата беше овладяна, след като машината се приземи успешно на летище „Табук“ в Саудитска Арабия. Израелските власти и източници от службите за сигурност бързо опровергаха версията за терористичен акт, потвърждавайки, че паниката е предизвикана изцяло от сблъсък между пилотите.

От канцеларията на премиера на Израел увериха, че ситуацията е под контрол и се прави всичко необходимо за прибирането на гражданите.

От авиокомпанията flydubai официално потвърдиха за инцидента, като увериха, че всички пътници са в безопасност и предстои да бъдат транспортирани до Тел Авив с друг самолет. Саудитските власти започват разследване, в рамките на което целият екипаж ще бъде подложен на разпит, а самолетът ще премине технически инспекции.

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