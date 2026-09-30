Мъж удари свой съгражданин с твърд предмет по главата при скандал в Благоевград

След физическа саморазправа в благоевградския квартал „Еленово“ е задържан 43-годишен мъж, който при скандал е ударил с твърд предмет по главата 38-годишен свой съгражданин, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 19:40 часа на 29 септември в ж.к. „Еленово“. След възникналия скандал и последвалата физическа саморазправа 43-годишният благоевградчанин е нанесъл удар с твърд предмет в областта на главата на 38-годишния мъж. Пострадалият е с комоцио и хематом.

Мъжът е задържан от служители на 02 РУ-Благоевград със заповед за задържане до 24 часа. За случая е уведомена РП-Благоевград, а по него е започнато разследване.