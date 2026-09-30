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Русия удължи забраната за износ на дизелово гориво

Русия удължи забраната за износ на дизелово гориво
АП/БТА

Москва системно прибягва до ограничения върху износа на бензин и дизел с цел да овладее инфлацията на собствения си пазар и да компенсира вътрешния дефицит

Правителството на Русия взе решение да продължи срока на временната забрана за експорт на дизелово гориво от производители до края на октомври, информира агенция Ройтерс. Решението на Кремъл поставя под още по-голям натиск и без това нестабилния световен енергиен пазар, който в момента е разтърсен от геополитически конфликти и сериозен недостиг в глобалните вериги за доставки.

Настоящият дефицит и рязкото поскъпване на горивата се превърнаха в критичен проблем в световен мащаб. Ситуацията е особено изострена в САЩ, където цената на дизела отбеляза исторически рекорд, надхвърляйки 6,50 долара за галон.

Военните действия в Иран и Украйна допълнително свиват предлагането, което генерира сериозен вътрешнополитически риск за американския президент Доналд Тръмп непосредствено преди ключовите междинни избори за Конгрес през ноември.

За Москва това не е прецедент. Русия системно прибягва до ограничения върху износа на бензин и дизел с цел да овладее инфлацията на собствения си пазар и да компенсира вътрешния дефицит, предизвикан от успешните украински атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии.

Предишното удължаване на мярката беше прието в края на август и важеше до края на септември, като от рестрикциите остават изключени единствено доставките за бившите съветски републики и Монголия, регулирани чрез специални междуправителствени споразумения.

Като традиционно втори по големина износител на дизелово гориво в света след САЩ, Русия започна поетапно да свива международните си доставки още през летните месеци, преди окончателно да наложи пълно ембарго за свободния пазар.

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