В момента на Украйна не ѝ достигат 20 милиарда долара, за да продължи активните бойни действия, включително през първото тримесечие на 2027 г. Това заяви премиерът Серхий Корецки, цитиран по Ukrinform.

„Недостигът за нуждите на отбраната през тази година възлиза на 27 милиарда долара, от които правителството планира да покрие около 7 милиарда долара чрез спестявания, оптимизация и преразпределение на разходите. Тези средства са предназначени и за покриване на плащанията към военнослужещите и подкрепа за техните семейства”, каза Корецки. От думите му стана ясно обаче, че останалите 20 милиарда долара дефицит са „предмет на преговори с нашите партньори“.

Тези средства са необходими предимно за плащане на производството на необходимите оръжия, по-специално оръжия с дълъг обсег, които армията ще може да използва тази зима, обясни той.

„Това е нашата способност да върнем войната там, откъдето е дошла. Това е критична нужда, която трябва да бъде задоволена“, категоричен бе Корецки.

Общата „цена“ на войната за тази година възлиза на 155 милиарда долара. Тази цифра беше представена на партньорите на среща във формата „Рамщайн“ през февруари 2026 г. от тогавашното ръководство на Министерството на отбраната. Тя включва както бюджетно финансиране, така и извънбюджетна материална и техническа помощ от партньорите.

„Извънбюджетната помощ включва по-специално ракети, оборудване и други оръжия, които партньорите предоставят не в парична форма, а като конкретни артикули. Например, те включват ракети PAC-2 или PAC-3 за системи Patriot, пускови установки, самолети и т.н.“, отбеляза Корецки.

Цифрата от 155 милиарда долара беше преповторена в документа „Финансова стратегия“, който правителството представи на ЕС през март 2026 г. като част от диалога за получаване на Заем за подкрепа на Украйна.

А сумата от 27 милиарда долара, според Корецки, представлява разходи, които към днешна дата остават нефинансирани, но са били планирани предварително.

В същото време Украйна очаква 30 милиарда евро европейски средства да бъдат разпределени за отбрана, заяви президентът Володимир Зеленски.