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Облачно и дъждовно на места в страната утре

Облачно и дъждовно на места в страната утре
pixabay

Валежите ще са по-значителни по Черноморието, а вятърът временно ще се усилва

През нощта времето ще остане предимно ясно, но след полунощ облачността отново ще се увеличи над югоизточните райони и Черноморието. На места ще превали слабо, а в сутрешните часове видимостта в отделни райони там ще бъде намалена. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Минималните температури ще са между 6° и 11°, като в София се очакват около .

През утрешния ден увеличението на облачността, започнало от изток-югоизток, ще достигне и Централна България. Значителна ще бъде облачността над източната половина на страната, където на места в Югоизточна България ще има валежи от дъжд, като в крайните югоизточни райони те ще са значителни по количество. В Западна България времето ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е умерен, временно силен - от север-североизток в източните райони. Максималните температури ще достигнат 18°-23°, а в София ще са около 18°.

Предимно слънчево ще остане времето в планинските райони. Вятърът ще бъде умерен от североизток, като по високите и открити части ще се усилва и ще е силен. Около 12° ще достигнат температурите на 1200 метра надморска височина, а на 2000 метра ще са около .

По българското Черноморие облачността ще е преобладаваща. Главно по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд, като на места се очакват значителни количества. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°, а морската вода ще е 20°-22°. Вълнението на морето ще достигне до 4 бала.

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