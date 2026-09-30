Ген. Стайко Прокопиев: Бъдещето принадлежи на хората, които умеят да превръщат знанието в действие

Бъдещето принадлежи на хората, които умеят да превръщат знанието в действие, а възможностите в постижения, заяви началникът на Военната академия „Г. С. Раковски" генерал-майор Стайко Прокопиев на днешното откриване на академичната 2026/2027 година за студенти.

Всяко поколение има своите предизвикателства. Вашето живее във време, в което технологиите променят света с невиждана скорост. Информацията достига до вас за секунди, а границата между истината и внушение става все по-трудна за разпознаване, каза на студентите генерал-майор Стайко Прокопиев.

В такъв свят знанието е повече от образование. То е способността да различаваш фактите от заблудите, да мислиш автономно и независимо, да отстояваш позиции и да носиш отговорност за своите решения, добави началникът на Академията.

На преподавателите се поверява една от най-отговорните мисии – да предават знание, да насърчават свободната мисъл и да вдъхновяват младите хора, които са избрали Академията, отбеляза генерал-майор Прокопиев.

Началникът на Академията посочи, че за поредна година приемът на студенти запазва възходяща тенденция и това е знак на доверие, но и растяща отговорност към образователния и научния принос на учебното заведение.

Нашият патрон Георги Стойков Раковски е човек, изпреварил своето време, превърнал идеите в дело и посветил живота си на свободата на България. Пазим светлата памет и на генерал Владимир Вазов, чиято подготовка и решителност при Дойран остават ярък пример за поколенията. И за полковник Борис Дрангов, за когото възпитанието на характера е неразделно от образованието, каза генерал-майор Прокопиев. Техният пример, както и на много други възпитаници на Академията, ни напомня, че големите постижения започват много преди решителния момент с учение, постоянство и вяра в смисъла на избрания път, заяви генерал-майор Прокопиев.

Преди официалното отриване на академичната година студентите се събраха на плаца на Академията, където с празнична програма ги поздравиха децата от мажоретните състави на Спортен клуб „Алма Ритмик Старс" – София и Елин Пелин.