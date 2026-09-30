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„Възраждане“ иска изслушване на Демерджиев и Любомир Николов по повод убийството на Филипов

„Възраждане“ иска изслушване на Демерджиев и Любомир Николов по повод убийството на Филипов
БТА

Петър Петров определи случая като „доста притеснителен сигнал"

Внесохме искане за изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и на и.ф. главен секретар Любомир Николов в Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред на утрешното заседание. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента народният представител Петър Петров от „Възраждане“ по повод убийството на президента на футболен клуб „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов.

Смятаме, че е важно да научим каква е организацията на МВР по отношение на бързото разкриване на това престъпление и по отношение на превенцията“, обясни Петър Петров.

Той определи случая като „доста притеснителен сигнал, особено в днешната политическа обстановка и началото на предизборната кампания“, предава БТА.

Това промени дори и дневния ред на Народното събрание“, каза Петров.

Ние считаме, че това е важен въпрос, тъй като създава вероятност за връщане на едни отдавна отминали времена, въпреки че премиерът Румен Радев заяви, че борбата с олигархията е приключила“, допълни той.

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