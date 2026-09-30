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Френски шампион бе продаден за символичното 1 евро

Френски шампион бе продаден за символичното 1 евро
АП/БТА

Инвестиционният фонд „Парк Бенч“ пое контрола над Бордо заедно с натрупаните му дългове

Инвестиционният фонд „Парк Бенч“ придоби мажоритарния пакет акции на Бордо срещу символичната сума от 1 евро, съобщава Ройтерс.

Сделката слага край на петгодишното управление на Жерар Лопез. През този период един от най-успешните френски клубове се срина от Лига 1 до шестото ниво на футбола в страната.

„Процедурата приключва срещу символичното 1 евро, тъй като новите собственици наследяват и задълженията. Това е огромна крачка към бъдещето на клуба“, обявиха от Бордо.

Според френската медия Ici „Парк Бенч“ ще наследи задължения, възлизащи на близо 18 милиона евро. Други публикации посочват, че като част от сделката дългът ще бъде преструктуриран и разсрочен за дълъг период.

Инвестиционната компания е собственост на американеца Еван Софър и британеца Джеймс Борд. Двамата вече имат участие в испанския Кордоба и шотландския Дънфърмлин Атлетик.

Новите собственици са свързани с дейности в областта на събирането и анализа на данни и трябва да изготвят дългосрочен план за финансовото и спортното възстановяване на Бордо.

Бордо беше поставян два пъти под административно управление заради сериозните си финансови проблеми. Клубът загуби професионалния си статут и претърпя няколко служебни изпадания.Б

През миналия сезон отборът се състезаваше в четвъртата дивизия и завърши втори, но финансовите му затруднения доведоха до ново административно понижение. През настоящата кампания Бордо играе в шестото ниво на френския футбол.

Клубът е шесткратен шампион на Франция, като последната му титла е от 2009 година. Само сезон по-късно Бордо достигна до четвъртфиналите на Шампионската лига.

Придобиването от „Парк Бенч“ спасява историческия клуб от непосредствена опасност от ликвидация, но пред новите собственици остава тежката задача да стабилизират финансите и да започнат постепенното му завръщане към професионалния футбол.

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