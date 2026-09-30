Китай установява ново военно присъствие в съседната си Югоизточна Азия

Последното разширяване на военното присъствие на Китай в чужбина е издълбано от парче земеделска земя в Лаос през последната година, показват сателитни изображения, а анализатори казват, че новият център за подкрепа може да задълбочи присъствието на Пекин в Югоизточна Азия, предаде Ройтерс.

Съвместният център за подкрепа и обучение между Китай и Лаос и Авиационната академия за приятелство между Китай и Лаос вече функционират на летище в Бан Кеун, на около 50 км северно от столицата на Лаос Виентян, съобщи Министерството на националната отбрана на Пекин във вторник.

"Фактът, че това е съвместен център за поддръжка и обучение, предполага, че (Китайската народноосвободителна армия) може да търси постоянен достъп до логистичен център, който може да поддържа сили, ротиращи се през Лаос, евентуално с малък преден поддържащ елемент", каза Рейчъл Ванденбринк, старши анализатор в Австралийския институт за стратегическа политика.

Някои записи показват, че районът някога е бил използван от Съединените щати по време на войната им в Лаос и съседните Виетнам и Камбоджа през 60-те и 70-те години на миналия век. Но търговски сателитни изображения, прегледани от Ройтерс, показват, че новото строителство далеч надхвърля грубата пръст, видима до миналата година.

Според сателитните изображения работата по новото летище е започнала в края на 2025 г. Към началото на този месец работата е била в ход. На мястото на зелените полета се виждаха голяма павирана писта и успоредна пътека за рулиране и перон, както и редица нови сгради.

Министерството на външните работи на Лаос не отговори на въпросите, а изявлението на Китай не предостави подробности за това какъв персонал, оборудване или съоръжения ще бъдат разположени на летището.

Съоръжението ще бъде използвано за обучение на пилоти от военновъздушните сили и "не е насочено срещу трета страна", заяви китайското министерство на отбраната.

Китай управлява друг съвместен център за обучение и поддръжка във военноморската база Реам в Камбоджа в Тайландския залив, както и логистична база в Джибути. Камбоджа твърди, че в Реам не са постоянно базирани китайски персонал или военни кораби.

"За разлика от военноморската база Реам, тази военна логистична база в Лаос е по-привидно подобна на тази в Джибути", написа Колин Кох, учен по сигурността в Сингапурското училище за международни изследвания "С. Раджаратнам", в публикация в платформата за социални медии X. "Може би не е погрешно да се заключи, че това е първата пълноценна задгранична база на НОАК в Югоизточна Азия."

Лаос, бедна еднопартийна държава, управлявана от Лаоската народно-революционна партия, има дълга и сложна история със своите комунистически съседи в Китай и Виетнам, отбелязва Ройтерс.

Военновъздушните му сили са малки и експлоатират няколко самолета, проектирани от Китай и Русия.

Лаоските войски обикновено е трябвало да пътуват до Виетнам, Русия и Китай за напреднало обучение, но сега някои от тях могат да бъдат обучавани у дома, каза дипломат от страна от Югоизточна Азия, пожелал анонимност.

Китай разширява военното си присъствие в региона, добави дипломатът, позовавайки се на съвместна фабрика за боеприпаси в Индонезия.

Лаос проведе съвместни военни учения с Китай, включително едно, насочено към хуманитарна реакция този месец. През юни президентът на Лаос Тонглун Сисулит посети Пекин за срещи с китайския президент Си Дзинпин, който призова за стратегически диалог по редица въпроси, включително националната отбрана.

Съединените щати, които управляват обширна мрежа от собствени задгранични бази, наблюдават действията на Китай с подозрение. Миналата година Пентагонът публикува годишен доклад, в който са изброени 22 държави, където Пекин има планове за военни съоръжения, въпреки че Лаос не е сред тях.

Тайланд, съюзник на САЩ по договор, който споделя дълга граница с Лаос, се смята за близък партньор както на Лаос, така и на Китай и вижда суверенното право на Виентян да решава дали да даде разрешение за китайска база, заяви контраадмирал Сурасант Конгсири, говорител на Министерството на отбраната на Тайланд.

"Въпреки това Тайланд ще продължи да следи отблизо развитието и как се развива въпросът, особено по отношение на изграждането на взаимно доверие", добави той.

Регионални военни аташета и анализатори отдавна твърдят, че Китай няма адекватна мрежа от военни бази, предвид продължаващата му военна модернизация и осъзнатата нужда да проектира мощ, за да се конкурира със САЩ.

Ванденбринк заяви, че не е ясно каква военна мощ може да проектира Китай от Лаос, която вече не може да направи от собствената си южна провинция Юнан.

"В Бан Кеун по-непосредственото значение може да се окаже способността на Китай да установи постоянно военно присъствие и да задълбочи институционалните си отношения с въоръжените сили на Лаос", каза тя.

Китай откри своята база в Джибути през 2017 г. и постепенно разширява присъствието си с обширни възможности за акостиране на кораби и наблюдение. Пентагонът по-рано е оценил, че там са държани 400 морски пехотинци.

Въпреки обширността си съоръжението е заобиколено от бази на други военни, включително Япония и САЩ.

Освен Джибути и Камбоджа, Китай има и три островни бази – с военни писти с дължина 3 км – на рифовете Файъри Крос, Мишиф и Суби на островите Спратли в спорното Южнокитайско море.

Разработени от 2014 г. насам, съоръженията сега включват кейове, обширни инсталации за наблюдение и противовъздушна отбрана, както и жилища.

Военни аташета твърдят, че базите са позволили на Китай значително да разшири разполагането на военноморски сили, брегова охрана и риболовни милиции дълбоко в морското сърце на Югоизточна Азия. Досега обаче той все още не е разположил постоянно изтребители в Спратли, вероятно поради суровата морска среда.

През август и миналия месец Ройтерс съобщи за нови строителни работи по очакваните обширни нови бази в архипелага Парасел на север, към който Виетнам също има претенции.

Източник: Ройтерс