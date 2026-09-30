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Левски е на осмо място в света по контрол върху играта и съперниците

Левски е на осмо място в света по контрол върху играта и съперниците
БТА

Швейцарската футболна обсерватория (CIES) постави „сините“ в компанията на Байерн и Барселона

Левски попадна сред най-добрите отбори в света по показателите за контрол върху играта и начина, по който диктува събитията на терена. Това показва анализ на CIES Football Observatory, който използва статистически данни за представянето на клубовете. 

Кои отбори в Първа лига дават най-много шанс на младите?

Отборите в 68 първенства от всички континенти (без Африка) са подредени по специален индекс, който чрез обобщение на 27 показателя показва готовността и умението на всеки един тим да диктува играта. Данните са от началото на сезона до 24 септември.

Индексът на Левски е 89.6, което го поставя на осмо място сред всички изследвани клубове. Първи е Байерн с абсолютен индекс 100, следват Барселона (97.1), Брага (93.7), Будьо/Глимт (92.5), Пари Сен Жермен (91.7), испанският втородивизионен Кастийон (91), а точно пред Левски е тимът от Серия Б Кремонезе (89.7). Веднага след българския шампион пък е шведският Хамарби с 88.7.

Превъзходството на „сините“ в Първа лига в това отношение е много красноречиво. Следващият по индекс на контрол на играта в първенството ни е Арда със 71.5, пред ЦСКА с 64.5, Лудогорец с 59.8 и др. На последно място пък е Славия" (32), а наблизо са пловдивският Ботев (42.5) и врачанският Ботев (44.3).

 

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