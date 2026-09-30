Дрон се разби в Молдова

Дрон е навлязъл във въздушното пространство на Молдова и се е разбил край населено място по време на мащабната руска атака срещу Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Молдова, цитирано от The Kyiv Independent.

По данни на ведомството дронът е навлязъл във въздушното пространство на страната около 5:43 ч. местно време, след което е паднал край село Хърбовъц в централния район Анений Ной и е експлодирал.

При инцидента няма данни за пострадали. На мястото са изпратени екипи на молдовската полиция и армия, които трябва да извършат оглед.

През нощта Русия е нанесла удари по различни части на Украйна със 188 дрона, 86 от които реактивни, както и с ракети „Циркон“, „Оникс“ и „Искандер“, съобщиха украинските военновъздушни сили. Според украинските власти противовъздушната отбрана е свалила или неутрализирала пет ракети и 155 дрона.

На 24 септември предполагаеми руски дронове са паднали на територията на Румъния и Молдова по време на продължила масирана руска атака с дронове и ракети срещу Украйна.

Молдовската полиция съобщи във Facebook, че в района на Флорещи е открит дрон със „специфични елементи на типа „Гербера“, използван от Руската федерация“.

На 16 август натовски изтребители са свалили предполагаем руски дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния близо до границата с Молдова. Инцидентът е бил потвърден от румънския министър на отбраната Раду Мирюца.

Ден по-късно, на 17 август, руска крилата ракета S8000 „Бандерол“ е навлязла във въздушното пространство на Молдова по време на руска атака срещу Одеса, съобщи Украйна. По-късно ракетата е паднала в царевична нива на около 3 километра от село Талмаз в молдовския район Щефан Водъ.