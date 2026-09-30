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Венци Стефанов: Убийството на Илиян Филипов едва ли има общо с футбола

Венци Стефанов: Убийството на Илиян Филипов едва ли има общо с футбола

За умрелия или хубаво, или нищо, заяви президентът на Славия

Венцеслав Стефанов се оказа първият футболен президент, който направи коментар след убийството на благодетеля на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Двамата имаха конфликт през медиите в последните дни и публично си размениха нападки.

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След кончината на боса на Ботев, Стефанов направи коментар пред „Блиц", като припомни за един друг скандал между двамата през миналия сезон, в който имаше обвинения за „черно тото".

„Бог да го прости Илиян Филипов, сега научавам от вас за ужасното убийство. Знаете - за умрелия или хубаво, или нищо. Наистина съжалявам и изказвам съболезнования", каза Стефанов.

„Нашата последна закачка беше свързана с футболистите, които са викани в националния отбор. Казах, че разликата между Балов и Чандъров, който е играч на Ботев Пловдив, е като тази между Лом и Лондон. После Илиян ми отговори, че ще ме заведе до британската столица, за да я разгледам. Жалко, че не успя да ме закара в Лондон.

Така наречените словесни престрелки между нас започнаха, когато един бивш футболист на Ботев Пловдив, който е при мен в Славия, дойде и ми съобщи, че са се опитали да го „хванат". Става въпрос за Лазар Марин и за един мач между двата отбора. Момчето, браво за смелостта му, призна, че му звъннал човек от Ботев, оторизиран от Филипов. Предложили му пари, за да играе симулативно в мача между нас и Ботев. 

Аз, помните, веднага алармирах полицията. Започна разследване, вдигна се дандания. Разпитали са Илиян Филипов и така стартираха словесните атаки между нас. Той тръгна да ме съди...

Но аз никога не съм го виждал на живо. Нито на мач, нито на улицата, нито в кафене, нито в ресторант. Никъде. Просто, когато сме играли с Ботев Пд, или той, или аз не сме били на стадиона. Ще ви кажа и друго - даже не сме се чували по телефона. Предполагам, че убийството му няма нищо общо с футбола", завърши босът на Славия.

 

 

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