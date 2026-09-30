Венци Стефанов: Убийството на Илиян Филипов едва ли има общо с футбола

Венцеслав Стефанов се оказа първият футболен президент, който направи коментар след убийството на благодетеля на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Двамата имаха конфликт през медиите в последните дни и публично си размениха нападки.

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След кончината на боса на Ботев, Стефанов направи коментар пред „Блиц", като припомни за един друг скандал между двамата през миналия сезон, в който имаше обвинения за „черно тото".

„Бог да го прости Илиян Филипов, сега научавам от вас за ужасното убийство. Знаете - за умрелия или хубаво, или нищо. Наистина съжалявам и изказвам съболезнования", каза Стефанов.

„Нашата последна закачка беше свързана с футболистите, които са викани в националния отбор. Казах, че разликата между Балов и Чандъров, който е играч на Ботев Пловдив, е като тази между Лом и Лондон. После Илиян ми отговори, че ще ме заведе до британската столица, за да я разгледам. Жалко, че не успя да ме закара в Лондон.

Така наречените словесни престрелки между нас започнаха, когато един бивш футболист на Ботев Пловдив, който е при мен в Славия, дойде и ми съобщи, че са се опитали да го „хванат". Става въпрос за Лазар Марин и за един мач между двата отбора. Момчето, браво за смелостта му, призна, че му звъннал човек от Ботев, оторизиран от Филипов. Предложили му пари, за да играе симулативно в мача между нас и Ботев.

Аз, помните, веднага алармирах полицията. Започна разследване, вдигна се дандания. Разпитали са Илиян Филипов и така стартираха словесните атаки между нас. Той тръгна да ме съди...

Но аз никога не съм го виждал на живо. Нито на мач, нито на улицата, нито в кафене, нито в ресторант. Никъде. Просто, когато сме играли с Ботев Пд, или той, или аз не сме били на стадиона. Ще ви кажа и друго - даже не сме се чували по телефона. Предполагам, че убийството му няма нищо общо с футбола", завърши босът на Славия.