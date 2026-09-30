След първия звънец: Затвориха още едно училище в България

Общинският съвет в Антоново закри училището в село Трескавец заради намаляването на броя на децата през последните години. Докладната внесе кметът на общината Хайредин Мехмедов.

Основната причина за предложението е трайният и устойчив процес на намаляване на броя на децата през последните години. Данните показват, че докато през учебната 2023/2024 г. в училището са се обучавали 22 ученици, през 2024/2025 г. техният брой е спаднал на 16, а през 2025/2026 г. – на 12. Към началото на настоящата учебна 2026/2027 година в училището са били записани едва шест ученици от селата Китино, Моравка, Коноп и Трескавец, разпределени в слети паралелки от IV, V, VI и VII клас.

Поради малкия брой пътуващи деца (под 10) учебното заведение вече не отговаря на критериите за включване в списъка на средищните и защитените училища и не може да получава допълнително държавно финансиране, обясни вносителят.

Пред съветниците кметът обясни, че към 17 септември, след проведени разговори с родителите, останалите деца са пренасочени и записани в други учебни заведения – три в ОУ „Даки Йорданов“ в Омуртаг и три в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Антоново. Така към 18 септември 2026 г. записани ученици в ОУ „Никола Вапцаров“ няма.

Хайредин Мехмедов отбеляза, че администрацията е направила проучване. Според него в следващите една-две години не се очаква да има първокласници. Ако за следващите години имаше деца, общината щеше да се наеме да дофинансира дейността, посочи той.

Съветникът Бехчен Салимов добави, че нито кметът на общината, нито съветниците имат вина за ситуацията. „Училището постепенно се е самозакрило още през миналата година. При тази форма на обучение децата остават неграмотни, качеството на образование рязко пада“, каза още съветникът.

Към момента в училището са разкрити седем щатни бройки за педагогически и 3,375 щатни бройки за непедагогически персонал. Досегашната сграда функционира от 1964 г. и е публична общинска собственост.

Общинският съвет даде съгласие за закриване на училището, а кметът трябва да внесе предложение до министъра на образованието и науката за издаване на съответната заповед.

Задължителната документация, учебният фонд и училищният автобус ще бъдат прехвърлени към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Антоново, а сградният фонд остава за стопанисване от общината. Трудовите правоотношения с персонала ще бъдат уредени съгласно Кодекса на труда.

За закриването на Основно училище „Никола Вапцаров“ в Трескавец единодушно гласуваха 13 общински съветници.