КЗП: Частни детски градини не връщали пари при спиране на посещенията

Комисията за защита на потребителите (КЗП) завежда представителен иск срещу неизрядни частни детски градини и училища заради 63 установени неравноправни клаузи в договорите им, съобщиха от Комисията.

Установени са откази да се възстановяват депозити и/или неизползвани месечни такси при прекратяване на посещенията на децата и отписването им, когато не е подадено едномесечно писмено предизвестие от родителите.

Комисията съобщи, че са установени и клаузи за повишаване на месечните такси с мотиви като ръст на инфлацията и увеличени разходи. В договорите е било записано и че във всички случаи на предсрочно прекратяване на договора учебното заведение не дължи връщане на вече внесени такси.

Договорите автоматично са били подновявани за още една година, ако не е било депозирано изрично писмено волеизявление за прекратяването им.

Друго установено нарушение е, че учебните заведения са считали за невалидни волеизявления от родители, изпратени по имейл, а в същото време са приемали за валидно да информират родителите по електронна поща.

Проверките са извършени след постъпили жалби от потребители и проведена през септември кампания за контролна дейност.

Обект на проверка са 25 дружества по информация, предоставена от Министерството на образованието и науката (МОН), като от всички са изискани договори и документи за анализ. Комисията е изпратила до неизрядните дружества препоръки за отстраняване на неравноправните клаузи. Общо 8 дружества все още не са ги предоставили и са уведомени повторно от КЗП.

Установените 63 неравноправни клаузи са част от общо 1120 анализирани клаузи в договорите и общите условия на частни детски градини и училища. При някои от дружествата проверките се извършват повторно, тъй като търговците не са отстранили установените неравноправни клаузи.

Ако те не бъдат отстранени съгласно дадените предписания, КЗП ще заведе съдебни искове.