Растящите цени свалят рейтинга на Тръмп

Ново социологическо проучване, проведено от Асошиейтед прес и изследователския център НОРК (NORC), регистрира срив в общественото доверие към икономическия курс на Белия дом. Данните показват, че дълбокото разочарование на американците от президента Доналд Тръмп е продиктувано най-вече от неспособността му да овладее растящите цени и финансовия натиск върху домакинствата.

Едва 17% от пълнолетните граждани в САЩ подкрепят действията на Тръмп по отношение на високите разходи за живот. Общото одобрение за цялостната му икономическа политика също бележи рекордно ниски нива, спадайки до 26%. Това представлява спад от 14 процентни пункта спрямо нивата от март 2025 г., непосредствено след встъпването му във втория президентски мандат, когато икономиката традиционно бе сочена за негов основен политически актив.

Негативните настроения ескалират в ключов момент - седмици преди междинните избори през ноември, които ще предрешат контрола над Конгреса. В опит да овладеят ситуацията и да съживят намаляващия партиен ентусиазъм, Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс започват интензивна предизборна обиколка. Стратегията предвижда посещения в традиционни републикански бастиони - Тексас и Оклахома за президента и Флорида за вицепрезидента - където доскоро партията не очакваше сериозна съпротива, но днес кандидатите ѝ са изправени пред неочаквано силна конкуренция.

Анализаторите отдават това недоволство на умората от агресивната тарифна политика и митата на Тръмп, както и на продължаващите негативни последици от военния конфликт с Иран. Според мнозинството от анкетираните - близо 65% от пълнолетните американци - вината за скъпотията се дължи на правителствените решения, а не на независими външни фактори. Проучването откроява и покачване на тревожността по отношение на ежедневните нужди. Броят на хората, които изпитват опасения за възможността си да закупят гориво, е скочил на около 50% в сравнение с 39% през изминалия юли, като същият процент от населението изпитва сходен стрес и заради цените на хранителните стоки.

Въпреки натоварения график от митинги и призивите на Тръмп към избирателите да гласуват така, сякаш неговото име е в бюлетината, критиките към него се засилват дори сред собствените му поддръжници. Разочарованието се споделя както от републиканци от индустриалните зони като Пенсилвания, които не виждат обещаното икономическо възраждане на страната, така и от служители в правоохранителните органи в Калифорния, гласували за Тръмп, които споделят, че свободните им лични средства са заличени от непрестанното поскъпване на живота.