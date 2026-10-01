Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Протест в защита на паметника Шипка се провежда пред Триъгълника на властта в центъра на столицата.

В протеста участва кандидатът за президент доц. Георги Димов.

Протестиращите развяват български знамена.

Доц. Георги Димов бе задържан за кратко тази седмица до паметника Шипка, тъй като се е опитал „да се противопостави на действията на работниците и реставраторите“, съобщиха от организацията, която председателства.

Социално напрежение възникна и по-рано тази седмица заради започналия ремонт на Паметника на свободата на връх Шипка. Протестиращи се бяха събрали пред монумента заради демонтажа на каменни плочи от стълбите и площадката, а ден по-рано блокираха камион, натоварен с каменни елементи.

Вчера посолството на Русия в България изпрати нота до Министерството на външните работи във връзка с ремонта, съобщиха от дипломатическата мисия.

От посолството са посочили, че споделят изразената от части от руската и българската общественост загриженост относно запазването на оригиналния вид на монумента и начина, по който ще бъдат представени събитията от Руско-турската война от 1877-1878 г.