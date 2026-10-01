Новини
Търси
Подкаст
Общество

Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София
Таралеж

В протеста участва кандидатът за президент доц. Георги Димов

Протест в защита на паметника Шипка се провежда пред Триъгълника на властта в центъра на столицата.

В протеста участва кандидатът за президент доц. Георги Димов. 

Протестиращите развяват български знамена.

Доц. Георги Димов бе задържан за кратко тази седмица до паметника Шипка, тъй като се е опитал „да се противопостави на действията на работниците и реставраторите“, съобщиха от организацията, която председателства.

Социално напрежение възникна и по-рано тази седмица заради започналия ремонт на Паметника на свободата на връх Шипка. Протестиращи се бяха събрали пред монумента заради демонтажа на каменни плочи от стълбите и площадката, а ден по-рано блокираха камион, натоварен с каменни елементи.

Вчера посолството на Русия в България изпрати нота до Министерството на външните работи във връзка с ремонта, съобщиха от дипломатическата мисия.

От посолството са посочили, че споделят изразената от части от руската и българската общественост загриженост относно запазването на оригиналния вид на монумента и начина, по който ще бъдат представени събитията от Руско-турската война от 1877-1878 г.

 

Още по темата

Ремонтът на Шипка стигна до дипломатическа нота от Русия

Ремонтът на Шипка стигна до дипломатическа нота от Русия

Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

„Възраждане“ поиска оставката на министъра на културата заради ремонта на Паметника на Шипка

„Възраждане“ поиска оставката на министъра на културата заради ремонта на Паметника на Шипка

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна

Дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна

Водещи

Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

  • Преди 12 минути
Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Жезус отсече за Роналдо: Никой не ми казва какво да правя

Жезус отсече за Роналдо: Никой не ми казва какво да правя

  • Преди 14 минути
Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно

Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно

  • Преди 18 минути
Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Даренията на стойност 387 891 евро за 4 от кандидатпрезидентските двойки

Даренията на стойност 387 891 евро за 4 от кандидатпрезидентските двойки

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

  • Преди 31 минути
Абровски: Целта ни е да помогнем на лозарите да се окрупнят

Абровски: Целта ни е да помогнем на лозарите да се окрупнят

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Фюри и Джошуа лице в лице преди мегасблъсъка

Фюри и Джошуа лице в лице преди мегасблъсъка

  • Преди 53 минути
Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна

Дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна

Кмет на турски град и още 58 души са задържани при разследване за корупция

Кмет на турски град и още 58 души са задържани при разследване за корупция

  • Преди 1 час
Краят на една ера: Нишикори се сбогува с тениса в Токио

Краят на една ера: Нишикори се сбогува с тениса в Токио

  • Преди 1 час
Асен Ненчев е новият директор на Българската агенция за инвестиции

Асен Ненчев е новият директор на Българската агенция за инвестиции