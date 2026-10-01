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Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско
БТА

Двама са засечени с 3,14 и 1,81 промила, третият е шофирал след употреба на кокаин

В Софийска област са повдигнати обвинения на трима водачи за управление на автомобили след употреба на кокаин и алкохол, съобщиха от полицията.

В района на Ихтиман е установен шофьор от София, срещу когото след приключването на процесуално-следствените действия е повдигнато обвинение за управление на автомобил след употреба на кокаин.

Другият случай е в Роман. Срещу местен водач е образувано бързо производство в РУ-Своге, след като е бил засечен да шофира с 3,14 промила алкохол.

До трето обвинение се е стигнало след проверка в Костинброд. Полицаи са установили, че водач от Бучин проход е управлявал автомобил с 1,81 промила алкохол.

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