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Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно

Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно
АР/БТА

„Споменатото писмо и публикации със сигурност не трябва да се възприемат като конфронтационно изявление“, каза Песков

Предупреждението на Русия за възможни последствия при опит за блокада на Калининградска област не трябва да се възприема като конфронтационно изявление, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„Споменатото писмо и публикации със сигурност не трябва да се възприемат като конфронтационно изявление“, каза Песков.

Ден по-рано Русия предупреди НАТО, че е готова да използва ядрено оръжие, ако бъде направен опит за изолиране на Калининградска област, отбелязва Ройтерс.

Според агенцията Москва е отправила предупреждението в писмо, с което Ройтерс посочва, че се е запознала. В него Русия заявява, че може да прибегне до ядрения си арсенал, ако Алиансът предприеме действия за блокиране на руския ексклав на Балтийско море.

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