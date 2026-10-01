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Германия: Разширяването към Западните Балкани е ключово изпитание за Европа

Германия: Разширяването към Западните Балкани е ключово изпитание за Европа
АР/БТА

Това заяви външният министър Йохан Вадефул

Германският външен министър Йохан Вадефул призова за ускоряване на процеса по разширяване на Европейския съюз към страните от Западните Балкани, като посочи нарастващото влияние на Русия и Китай в региона като една от причините за необходимостта от по-бързи действия.

„Разширяването на ЕС към Западните Балкани е ключов тест за Европа. То ще бъде решаващо за това какво влияние ще има ЕС през следващите десетилетия“, заяви Вадефул пред журналисти в Берлин преди отпътуването си за Черна гора, където участва в конференция за Западните Балкани в рамките на Берлинския процес, съобщава ДПА.

По думите му разширяването е важно не само за бъдещето на Европейския съюз, но и за сигурността на континента. Според Вадефул ЕС трябва да предложи на страните от Западните Балкани надеждна перспектива за членство и да задълбочи връзките си с тях, за да укрепи геополитическите си позиции в региона.

„В конфронтацията с геополитическите съперници са заложени ключови интереси на Европа – сигурността, влиянието и способността за действие“, каза германският външен министър. Той отбеляза, че Русия и Китай от години се стремят да увеличат влиянието си в Западните Балкани.

„Ето защо трябва да ускорим процеса на разширяване сега“, заяви Вадефул.

Той призова държавите членки да изпълнят поетите към страните кандидатки ангажименти и подчерта, че държавите, които постигат напредък в реформите, трябва да напредват и в процеса на присъединяване.

Сред ключовите области, в които се очаква напредък, Вадефул посочи върховенството на закона, борбата с организираната престъпност и корупцията, както и регионалното сътрудничество.

Германският външен министър участва в конференцията за Западните Балкани в Будва заедно с представители на няколко държави. В срещата участва и еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

Шестте държави от Западните Балкани са кандидати за членство в ЕС, но напредват с различни темпове в процеса на европейска интеграция. Според оценките на Европейската комисия Черна гора може да бъде първата от тях, която ще приключи преговорите за членство, ако запази настоящия темп на реформи.

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