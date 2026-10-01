Германия: Разширяването към Западните Балкани е ключово изпитание за Европа

Германският външен министър Йохан Вадефул призова за ускоряване на процеса по разширяване на Европейския съюз към страните от Западните Балкани, като посочи нарастващото влияние на Русия и Китай в региона като една от причините за необходимостта от по-бързи действия.

„Разширяването на ЕС към Западните Балкани е ключов тест за Европа. То ще бъде решаващо за това какво влияние ще има ЕС през следващите десетилетия“, заяви Вадефул пред журналисти в Берлин преди отпътуването си за Черна гора, където участва в конференция за Западните Балкани в рамките на Берлинския процес, съобщава ДПА.

По думите му разширяването е важно не само за бъдещето на Европейския съюз, но и за сигурността на континента. Според Вадефул ЕС трябва да предложи на страните от Западните Балкани надеждна перспектива за членство и да задълбочи връзките си с тях, за да укрепи геополитическите си позиции в региона.

„В конфронтацията с геополитическите съперници са заложени ключови интереси на Европа – сигурността, влиянието и способността за действие“, каза германският външен министър. Той отбеляза, че Русия и Китай от години се стремят да увеличат влиянието си в Западните Балкани.

„Ето защо трябва да ускорим процеса на разширяване сега“, заяви Вадефул.

Той призова държавите членки да изпълнят поетите към страните кандидатки ангажименти и подчерта, че държавите, които постигат напредък в реформите, трябва да напредват и в процеса на присъединяване.

Сред ключовите области, в които се очаква напредък, Вадефул посочи върховенството на закона, борбата с организираната престъпност и корупцията, както и регионалното сътрудничество.

Германският външен министър участва в конференцията за Западните Балкани в Будва заедно с представители на няколко държави. В срещата участва и еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

Шестте държави от Западните Балкани са кандидати за членство в ЕС, но напредват с различни темпове в процеса на европейска интеграция. Според оценките на Европейската комисия Черна гора може да бъде първата от тях, която ще приключи преговорите за членство, ако запази настоящия темп на реформи.