Терзиев с нова рокада: Ненов поема дигитализацията, Гойчев остава съветник

Кметът на София Васил Терзиев назначава Светлин Ненов за заместник-кмет по направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие". Той поема ресора от Иван Гойчев, съобщиха от Столичната община.

Гойчев обаче остава в екипа на кмета като съветник и ще продължи работата по проекти, свързани с дигиталната трансформация на общината, включително по новия ѝ уебсайт.

Светлин Ненов е част от екипа на Столичната община през последната година като координатор по Националния план за възстановяване и устойчивост. Основният му фокус е бил върху проекти за образователна инфраструктура, сред които изграждането и обновяването на детски градини и ясли.

Професионалният му опит включва управление на сложни проекти, финансово планиране, разработване и внедряване на софтуерни решения, европейско финансиране и инвестиционни проекти. Ненов е магистър по финанси и икономика, както и по нови материали в напредналите технологии от Софийския университет. Има и научен опит в Max Planck Institute for Polymer Research в Майнц, Германия.

Според общината промяната идва в момент, когато дигитализацията на София преминава към етап на по-бързо изпълнение на вече подготвените проекти, автоматизация на административните процеси и развитие на електронните услуги за гражданите.

Сред задачите на новия заместник-кмет ще бъде следващият етап в развитието на Call Sofia. Целта е сигналите на гражданите да достигат по-бързо до правилното звено, да се намали прехвърлянето им между различни структури и да се съкрати времето от подаването на сигнал до решаването на проблема.

През последните години общината развива и платформата Urban Data, която обединява близо 300 набора от данни за града. Започна и поетапно отваряне на информация от ГИС-София за улици и адреси, градоустройство, транспортна и подземна инфраструктура, зелени системи, екология и културно наследство.

Паралелно се работи по дигитализация на управлението на отпадъците и автоматизация на вътрешни административни процеси.

При работата на Иван Гойчев администрацията премина към Google Workspace и Asana, беше създадена платформата "Решава София" за гражданските бюджети и бяха извършени одити на киберсигурността на общинската дигитална инфраструктура.

"Имаме много по-добра основа за управление чрез данни, повече отворена информация и модерни инструменти за работа. Най-ценното е, че върху тази основа можем да продължим да надграждаме", заяви Васил Терзиев по повод работата на досегашния заместник-кмет.

Промяната в дигитализацията идва на фона и на други кадрови промени в ръководството на Столичната община. По-рано днес беше обявено, че Виктор Чаушев приключва работата си като заместник-кмет по транспорта, като до избора на негов наследник ресорът временно ще бъде ръководен лично от Васил Терзиев.