Ливакович иска да стане №1 в Барселона

Доминик Ливакович не е преминал в Барселона, за да бъде просто резервен вратар. Хърватският национал има дългосрочен план да се пребори за титулярното място на „Камп Ноу“, разкри неговият агент Анди Бара.

Целта на 31-годишния страж е да измести Жоан Гарсия като първи избор на каталунците до началото на сезон 2027/28.

„Ливакович подписа с Барселона, за да се подготви през тази година и да бъде титуляр през следващия сезон, конкурирайки се с Гарсия“, заяви Бара пред Inkubator Podcast.

Ливакович има петгодишен договор с каталунския гранд. През първия сезон той трябва да се адаптира към изискванията на клуба и да се подготви за битката за титулярното място.

Агентът разкри и подробности около неосъщественото завръщане на вратаря в Динамо Загреб. Двете страни първоначално са обсъждали едногодишен наем, но впоследствие хърватският клуб е променил условията.

„Преговаряхме с Динамо Загреб за наем за една година, но след това ми се обадиха и казаха, че искат две. Обясних им, че от правна гледна точка това е невъзможно, и сделката пропадна“, заяви Бара.

„Ако бяха приели варианта за една година, сега Доминик щеше да играе за Динамо под наем от Барселона“, добави агентът.