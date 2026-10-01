АИКБ: Част от данъчните промени застрашават бизнеса и инвестициите

Асоциацията на индустриалния капитал в България оцени положително част от предложените от Министерството на финансите промени в данъчното и счетоводното законодателство, но предупреди, че други мерки могат да създадат сериозни рискове за бизнеса и инвестициите.

В становище до вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев от АИКБ посочват, че част от предложенията са насочени към намаляване на административната тежест, актуализиране на стойностни прагове и стимулиране на инвестициите. Наред с това обаче организацията вижда риск за предвидимостта на стопанската среда, равнопоставеността между предприятията и данъчната неутралност.

Според АИКБ конкурентната данъчна среда остава едно от основните сравнителни предимства на българската икономика. От асоциацията настояват системата да бъде проста, предвидима и устойчива, с ниски ставки и широка данъчна основа.

Организацията смята, че увеличаването на приходите в бюджета трябва да се търси основно чрез икономически растеж, по-висока събираемост и ограничаване на недекларираната икономическа дейност, а не чрез допълнително натоварване на коректните данъкоплатци.

Позицията идва дни след като Министерството на финансите представи предложения за промени в седем данъчни закона. По разчети на ведомството те трябва да осигурят допълнителни приходи от около 1,4 млрд. евро.

Сред обявените промени има и мерки, насочени към физическите лица и семействата, включително увеличение на данъчните облекчения за деца, но пакетът включва и предложения, които предизвикаха критики от бизнеса и други институции.

От АИКБ подчертават, че всяка промяна в данъчната система трябва да бъде оценявана и през ефекта ѝ върху инвестициите и конкурентоспособността на икономиката.