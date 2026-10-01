Латвия е готова да разположи ядрени оръжия на НАТО на своя територия

Латвия е готова да допусне разполагането на ядрени оръжия на НАТО на своя територия, ако Алиансът вземе колективно решение за това.

Това заяви латвийският президент Едгарс Ринкевичс на фона на нарастващото напрежение между Русия и НАТО заради войната в Украйна.

„Ако възникне необходимост и бъде взето колективно решение, ядрените оръжия ще бъдат разположени в Латвия“, заяви Ринкевичс, цитиран от латвийската информационна агенция LETA.

По думите му подобна стъпка би могла да бъде предприета единствено в рамките на общо решение на държавите членки на НАТО, а не едностранно от Рига.

Латвийският президент отбеляза също, че Конституцията на страната не забранява разполагането на подобни военни средства на нейна територия.

Ринкевичс припомни, че при присъединяването на Латвия към НАТО е било обсъждано използването на различни мерки за укрепване на колективната сигурност, включително възможността за разполагане на ядрени оръжия при необходимост.

Изявлението идва след сходни позиции от други държави от източния фланг на НАТО, сред които Полша, Естония и Литва, които обсъждат начини за засилване на възпирането спрямо Русия.

Латвия е член на НАТО от 2004 г. и граничи с Русия и Беларус.