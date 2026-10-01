Робот срещу човека? Китайски хуманоид показа завидни футболни умения

Хуманоидните роботи вече не се ограничават до виртуални футболни симулации. Китайски инженери успяха да накарат двукракия робот Booster T1 да открива топката, да я преследва и да изпълнява удари на истински терен, използвайки само вградените си камери.

Разработката е дело на екип от университета Цинхуа, ByteDance Seed Lab и Китайския селскостопански университет. Резултатите от експеримента са публикувани в научното списание Science Robotics.

Ключът към системата е унифициран контролер, базиран на обучение с подсилване. Вместо визуалното възприятие и управлението на движенията да се извършват от отделни модули, новият подход ги обединява в един затворен цикъл. Така роботът може едновременно да изчислява къде се намира топката и да коригира движението на цялото си тяло.

Системата разчита единствено на данните от камерите на робота и не използва външни навигационни маркери. Това е особено важно при движение, тъй като размазването на изображенията, вибрациите и промените в осветлението могат да затруднят традиционните роботизирани системи.

Изкуственият интелект първоначално е обучен във виртуална среда. За да бъде подготвен за реалния свят, изследователите са симулирали характерни за хардуера проблеми – шумове, грешки при разпознаването и „слепи зони“ на камерите.

За по-естествена походка и движения при ударите е използван методът AMP, обучен с данни от движенията на реални спортисти. След това моделът е прехвърлен директно върху физическия робот без допълнително обучение в реални условия – подход, известен като zero-shot.

При тестовете Booster T1 самостоятелно открива топката, приближава се до нея и я рита от различни позиции и ъгли. Според изследователите системата намалява грешката при определяне на позицията на топката с 46% и ускорява подготовката и изпълнението на удара с до 64% в сравнение с традиционни модулни системи.

При ударите в предния сектор е отчетена успеваемост между 80 и 90%. Роботът също така запазва стабилността си при движение върху пет различни настилки – трева, почва, камък, асфалт и каучук.

Експериментът показва как технологиите за обучение на роботи във виртуална среда постепенно намират приложение в реалния свят, включително при задачи, изискващи едновременно възприятие, движение и поддържане на равновесие.