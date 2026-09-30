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Учени възстановиха лицето на мъж, живял в Китай преди 8000 години

Учени възстановиха лицето на мъж, живял в Китай преди 8000 години
АР/БТА

Реконструкцията е направена по човешки останки, открити при археологически разкопки в неолитното селище Цзяху

В Китай беше представена реконструкция на лицето на мъж, живял преди повече от 8000 години. Скулптурата е показана в Чжънчжоу, административния център на провинция Хънан, съобщи Синхуа.

Реконструкцията е направена по човешки останки, открити при археологически разкопки в неолитното селище Цзяху. Учени от Провинциалния институт за културно наследство и археология на Хънан са използвали методи от физическата антропология и високоточни технологии за 3D моделиране.

Анализът на таза и състоянието на зъбите показва, че останките принадлежат на мъж на възраст между 25 и 30 години.

Според изследователите той е имал овален череп, високи скули и сравнително плоско лице. Носът му е бил със средни размери, а някои от чертите се смятат за характерни за праисторическите жители на Централните равнини.

За възстановяването учените са създали детайлен 3D модел на черепа и са използвали 28 антропологични точки. Анализът на местата, където са били прикрепени лицевите мускули, е помогнал за пресъздаването на формата на лицето.

При изработването на крайния образ са добавени брада и фини бръчки, съобразени с предполагаемата възраст на мъжа при смъртта му.

Археологическият обект Цзяху е датиран между около 9000 и 7500 години преди настоящето. Той е сред значимите раннонеолитни селища в региона и дава информация за начина на живот на древните общности в Централен Китай.

При разкопките са открити множество артефакти, сред които костени флейти, черупки от костенурки, керамични съдове и каменни инструменти. Находките допринасят за проучването на ранните етапи от развитието на китайската цивилизация.

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