Възстановиха движението през Прохода на Републиката след тежката катастрофа

Движението през Прохода на Републиката е възстановено след тежкия пътен инцидент, при който загинаха двама души, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Катастрофата е станала около 14:00 часа на приблизително километър след изхода на Гурково в посока Велико Търново. По първоначална информация са се сблъскали лек и товарен автомобил.

При инцидента са загинали мъж и жена.

Заради катастрофата движението през прохода беше временно спряно. Леките автомобили бяха пренасочвани през прохода Шипка, а тежкотоварните изчакваха на място.

След затварянето на пътя в района се образува колона от тежкотоварни автомобили.

След приключване на действията на място движението през Прохода на Републиката е било възстановено.