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Възстановиха движението през Прохода на Републиката след тежката катастрофа

Възстановиха движението през Прохода на Републиката след тежката катастрофа
БТА

Мъж и жена загинаха при сблъсък между лек и товарен автомобил край Гурково, а заради инцидента проходът беше временно затворен

Движението през Прохода на Републиката е възстановено след тежкия пътен инцидент, при който загинаха двама души, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Катастрофата е станала около 14:00 часа на приблизително километър след изхода на Гурково в посока Велико Търново. По първоначална информация са се сблъскали лек и товарен автомобил.

При инцидента са загинали мъж и жена.

Заради катастрофата движението през прохода беше временно спряно. Леките автомобили бяха пренасочвани през прохода Шипка, а тежкотоварните изчакваха на място.

След затварянето на пътя в района се образува колона от тежкотоварни автомобили.

След приключване на действията на място движението през Прохода на Републиката е било възстановено.

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