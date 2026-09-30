Възстановиха движението през Прохода на Републиката след тежката катастрофа
Мъж и жена загинаха при сблъсък между лек и товарен автомобил край Гурково, а заради инцидента проходът беше временно затворен
Движението през Прохода на Републиката е възстановено след тежкия пътен инцидент, при който загинаха двама души, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Катастрофата е станала около 14:00 часа на приблизително километър след изхода на Гурково в посока Велико Търново. По първоначална информация са се сблъскали лек и товарен автомобил.
При инцидента са загинали мъж и жена.
Заради катастрофата движението през прохода беше временно спряно. Леките автомобили бяха пренасочвани през прохода Шипка, а тежкотоварните изчакваха на място.
След затварянето на пътя в района се образува колона от тежкотоварни автомобили.
След приключване на действията на място движението през Прохода на Републиката е било възстановено.