„Дългата пола е знак за вярност“: италиански министър предизвика сексистки скандал

Изказване на италианския външен министър Антонио Таяни предизвика остра реакция в страната и протест в парламента.

По време на публична проява Таяни заявил, че ако трябва да даде съвет на сина си при избора на съпруга, би му препоръчал жена, която носи по-дълги поли. Според думите му това би било знак за по-добри качества като майка и съпруга и би означавало по-голяма вероятност за вярност.

Коментарът предизвика обвинения в сексизъм от страна на опозицията. В знак на протест жени депутатки се появиха в парламента с къси поли. Към демонстрацията се присъединиха и мъже политици, а в социалните мрежи започнаха да се разпространяват мемета по случая.

По-късно Таяни даде обяснение за думите си. По време на посещението си в Ню Йорк той заяви, че изказването му е било разбрано неправилно и отрече да е имал намерение да обиди жените.

Министърът посочи като аргумент в своя защита факта, че през годините е назначавал жени на дипломатически постове в различни държави.

Случаят предизвика по-широк обществен дебат за връзката между начина на обличане и представите за морал, семейни качества и поведение.