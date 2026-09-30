Слави Трифонов към Радев: Демерджиев ви нанася повече вреди, отколкото ползи

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов атакува остро министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев след убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. В публикация във Facebook той отправи въпроси както към вътрешния министър, така и към премиера Румен Радев.

"Господин Радев, не мислите ли, че Иван Демерджиев ви нанася много повече вреди, отколкото ползи и докога ще си затваряте очите за това?", написа Трифонов.

Той заяви още, че според него Демерджиев "не става за министър на вътрешните работи", като свърза критиките си с убийството на Филипов и с предишни свои атаки срещу ръководството на МВР.

Трифонов припомни и случая "Петрохан", за който твърди, че е изпратил 16 писма до вътрешния министър в рамките на четири месеца заради липсата на публична информация по разследването.

В публикацията си лидерът на ИТН твърди още, че Демерджиев е бил адвокат на Илиян Филипов и поставя въпроси дали това обстоятелство не създава конфликт в контекста на сегашната му длъжност. Тези твърдения са част от политическата позиция на Трифонов и не представляват установени от разследващите органи факти.

Трифонов отправя и обвинения, свързани с имотното състояние на Демерджиев и с отношенията му с Филипов, като използва случая, за да поиска политическа отговорност от вътрешния министър. Част от тези твърдения са представени без доказателства в самата публикация.

Лидерът на ИТН коментира и проблема с поръчковите убийства в България, като цитира данни, според които през последните 20 години са регистрирани 153 подобни случая и заявява, че убийството на Филипов е 154-ото.

Междувременно МВР съобщи, че в официалните регистри няма данни Илиян Филипов да е подавал сигнали, свързани с опасения за неговата безопасност. Иван Демерджиев разпореди проверка дали през 2025 г. полицията е имала основание да се самосезира по публична информация, че бизнесменът се е притеснявал за живота си.

Разследването на убийството продължава, като полицията работи по конкретни версии и данни за извършителя.