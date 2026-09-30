ЕС подкрепя модернизацията на учебните центрове на въоръжените сили на Украйна

Проектът предвижда подобряване на условията на живот, развитие на комфортна инфраструктура и модернизиране на съществуващите съоръжения, предаде Укринформ.

Проектът ще бъде реализиран под егидата на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), Способностите за военно планиране и провеждане (MPCC) и Мисията на ЕС за военна помощ в подкрепа на Украйна (EUMAM Ukraine).

Благотворителната фондация "Върни се жив" ще отговаря за изпълнението на проекта в тясно сътрудничество с Министерството на отбраната.

Основният фокус ще бъде върху развитието на инфраструктурата на учебните центрове на украинските въоръжени сили.

Целта е да се създаде модерна учебна среда и условия, необходими за висококачествено военно обучение.

"Модернизираните центрове ни позволяват да обучаваме военни, базирани на реален боен опит. Благодарим на Европейския съюз за подкрепата му и на всяка страна партньор, която вече се е присъединила или ще се присъедини към проекта", каза заместник-министърът на отбраната Любов Галан.

Обучението в Украйна е също толкова важно за отбраната, колкото боеприпасите и оборудването, защото оръжията са неефективни без обучен персонал, отбеляза тя.

Проектът се изпълнява по инициатива на ЕС. Всички страни партньори могат да допринесат за финансирането му, а Дания е администратор на фонда.

Министерствата на отбраната на Украйна и Дания подписаха писмо за намерения за реализиране на проект за модернизиране на един от учебните центрове на украинските въоръжени сили. Съгласно споразумението Дания отпусна около 33 милиона евро за учебна инфраструктура, битови и санитарни помещения, оборудване и дронове за обучение на украински защитници.

Както съобщи Укринформ, държавите членки на ЕС се споразумяха да удължат мисията EUMAM Ukraine за обучение на украински военни с още две години.