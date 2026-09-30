Петър Стоянов се срещна с Челси Клинтън 27 години след визитата на Бил Клинтън у нас

Петър Стоянов се срещна с Челси Клинтън в Ню Йорк 27 години след историческото посещение на нейния баща Бил Клинтън в България.

През ноември 1999 г. американският президент пристига на тридневна официална визита у нас по покана на тогавашния български държавен глава Петър Стоянов. Това е първото посещение на действащ президент на САЩ в България.

Близо три десетилетия по-късно Стоянов се видя с Челси Клинтън в Ню Йорк. Двамата бяха сред докладчиците в дискусия, организирана от Нюйоркския Харвард клуб, на тема "Възстановяване на доверието, сътрудничеството и глобалната стабилност за едно споделено бъдеще".

Петър Стоянов е ежегоден участник в инициативата, която събира представители на политическия, обществения и академичния живот за разговори по международни теми.

Срещата връща вниманието и към отношенията между Стоянов и Бил Клинтън в края на 90-те години. По време на визитата си през 1999 г. американският президент проведе срещи с Петър Стоянов и тогавашния премиер Иван Костов, а посещението остана знаково в двустранните отношения между България и САЩ.

Година по-рано Бил Клинтън кани Петър Стоянов да участва заедно с него, британския премиер Тони Блеър и председателя на Европейската комисия Романо Проди като основни оратори в конференция, организирана от Нюйоркския университет.

Сега, 27 години след посещението на Клинтън в София, Петър Стоянов отново се среща с представител на семейството му - този път с Челси Клинтън в Ню Йорк.