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Най-важното от спорта на 30.09.2026 година

Най-важното от спорта на 30.09.2026 година
БТА

Спортният екип на Таралеж обобщава новините от деня

Официално: Атанас Рибарски поема временно националния отбор

Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, съобщиха официално от Българския футболен съюз. Ръководството на централата е приело оставките на Александър Димитров и членовете на неговия треньорски щаб. Те бяха подадени след равенството 0:0 с Естония на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Досега Рибарски бе начело на националния отбор до 19 години.

България U21 загуби шансове за класиране на европейско първенство

Младежкият национален отбор на България до 21 години загуби шансове за класиране на европейското първенство следващото лято. Селекцията на Тодор Янчев падна минимално с 0:1 при гостуването на директния си конкурент за второто място в група В - Чехия. 

Черната хроника на българския футбол: Знаковите убийства на босове и президенти

Убийството на президента и собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов на 30 септември 2026 г. върна българския футбол към една от най-мрачните страници от историята на прехода. 53-годишният бизнесмен беше застрелян около 1:00 часа през нощта в Пловдив. 

Случаят напомни за десетилетията, в които редица президенти, собственици и ръководители на футболни клубове станаха жертви на показни убийства. Подробности на линка по-горе.

Левски е на осмо място в света по контрол върху играта и съперниците

Левски попадна сред най-добрите отбори в света по показателите за контрол върху играта и начина, по който диктува събитията на терена. Това показва анализ на CIES Football Observatory, който използва статистически данни за представянето на клубовете. Данните са от началото на сезона до 24 септември.

Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия със скандал

Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия в Копенхаген преди мача срещу Дания от Лигата на нациите. Основната причина е пресконференцията на селекционера Жорже Жезус, съобщава A Bola. Роналдо е напуснал стадиона с автомобил на Португалската футболна федерация, за да се качи на частния си самолет за Мадрид.

Балкан Ботевград загуби в дебюта си на Еврокъп

Балкан Ботевград загуби в дебюта си на Еврокъп - втория по сила баскетболен турнир на Стария континент. Българският шампион очаквано отстъпи на германския Улм с 84:98 като гост. „Зелените" изоставаха през целия мач, а малка утеха може да бъде фактът, че записаха повече точки от своя съперник в последната четвърт - 25:23.

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